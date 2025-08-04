"Розворот" відбувся після того, як індійські державні нафтопереробні компанії призупинили закупівлю російської нафти через зменшення розміру знижок.

Найбільша нафтопереробна компанія Індії Indian Oil Corp придбала на тендері 7 мільйонів барелів нафти зі США, Канади і Близького Сходу з постачанням у вересні, повідомили Reuters кілька анонімних джерел на ринку.

За словами співрозмовників видання, індійський нафтопереробний гігант купив 4,5 мільйона барелів американської нафти, 500 тисяч барелів канадської нафти Western Canadian Select і 2 мільйони барелів нафти Das, видобутої в Абу-Дабі.

Два джерела видання пов’язали закупівлю сировини в більших обсягах, ніж зазвичай, необхідністю заміщення російської нафти.

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Видання констатує, що тендер відбувся після того, як індійські державні нафтопереробні компанії призупинили закупівлю російської нафти через зменшення розміру знижок, а також на тлі додаткових санкцій Європейського Союзу щодо торгівлі російськими енергоносіями.

Разом з тим, за даними Reuters, Індія не відмовилася від імпорту російської сировини, попри санкційні погрози президента США Дональда Трампа.

Індія - третій за величиною імпортер нафти у світі. Країна є найбільшим покупцем російської нафти, що постачається морським шляхом.

Індія шукає заміну російській нафті

У середині липня міністр нафти Індії Хардіпа Сінгх Пурі заявив, що його країна зможе знайти заміну російській нафті, в разі потрапляння під вторинні американські санкції. Він пояснив, що на ринку з’являється чимало нових постачальників. До того ж сама Індія нарощує обсяги геологорозвідки та видобутку нафти.

За кілька днів до цієї заяви, президент США Дональд Трамп дав Кремлю 50 днів на завершення російсько-української війни та пригрозив 100% митами покупцям російської нафти.

29 липня Трамп встановив новий дедлайн припинення російсько-української війни. Він зазначив, що у РФ для цього є 10 днів. Американський президент вчергове пригрозив Путіну санкціями, хоча не впевнений, що нові обмеження вплинуть на дії нашого ворога.

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