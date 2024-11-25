Експерти вважають, що наразі потрібно звернути увагу на долар.

Експерти Bank of America вважають, що інвестори недооцінюють ризики торгової війни за президентства Дональда Трампа. Вони прогнозують 5% падіння валют ринків, що розвиваються, у першій половині 2025 року.

Видання Bloomberg пише, що основний удар припаде на китайський юань. У першій половині наступного року китайська валюта впаде до 7,6 юаня за долар, якщо адміністрація Трампа введе 40% мита на китайські товари. При цьому 60% мита призведуть до зниження курсу юаня до 8 за долар порівняно з поточним рівнем 7,24.

Індекс MSCI - фондовий індекс, що відображає ситуацію на світовому фондовому ринку - для валют ринків, що розвиваються, послабився приблизно на 1% відтоді, як Трамп забезпечив своє повернення до Білого дому, на тлі побоювань введення додаткових торговельних мита та ескалації війни в Україні. Найбільше постраждали валюти Східної Європи.

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На думку експертів, наразі краще купувати долар, а не валюти ринків, що розвиваються, особливо це стосується юаня і південноафриканського ранда. Вони також звернули увагу на місцеві облігації Бразилії, Угорщини, Польщі та Туреччини, але стратеги радять почекати піку долара на початку 2025 року.

Трамп - загроза для Європи

Раніше видання Reuters писало, що перемога Дональда Трампа може стати політичним благом для угорського лідера Віктора Орбана, але в економічному плані - це погана новина для Будапешта. Новий президент США посилює інфляційні ризики.

Крім того, економісти попередили Німеччину про можливі проблеми через торговельні бар'єри, які має намір застосувати новий президент США.

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