Таким чином Україна зможе перекрити дефіцит робочої сили.

Уряд України хоче заохотити біженців, які живуть у Німеччині, повертатися на батьківщину. Таким чином у Берліні та інших містах планують створити так звані "хаби єдності", які будуть допомагати біженцям шукати роботу та житло, а також можливості здобути освіту, пише Welt.

"Значна кількість українців серйозно розглядають можливість повернення на батьківщину", - зазначив міністр національної єдності України Олексій Чернишов під час свого візиту до Берліна.

За його словами, через скорочення українського населення, державі потрібна робоча сила, а саме у виробництві зброї, енергетичному секторі та відбудові. Він наголосив, що ці сектори є "критичними". Тому, за його словами, ті, хто повернеться до України, отримають відстрочку від військової служби, якщо будуть працювати у цих сферах.

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"Тобто, якщо ви працюєте на електростанції, вас не призвуть. У вас є гарантія", - запевнив Чернишов.

Водночас ті українці, які все ж хочуть залишитися у Німеччині, також мають отримувати підтримку в "Центрах єдності". До прикладу, їм повинна надаватися допомога у пошуку роботи або підвищенні професійної кваліфікації.

"Вони не повинні бути тягарем для уряду", - додав міністр.

Українські біженці - останні новини

Раніше видання The Telegraph писало, що українські біженці у Великій Британії втрачають роботу через нові візові правила. Зазначається, що їхні візи не можуть бути продовжені через нову програму UPE, яка запрацює з лютого.

Також президент Володимир Зеленський заявив, що у Європі деякі високопосадовці пропонують повернути в Україну біженців, які не працюють і не платять податки. За його словами, якщо Україна отримає посилення для ППО, то він готовий звернутися до українців в європейських країнах, аби вони усі повернулися до України.

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