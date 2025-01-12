Незважаючи на санкції, продажі люксового бренду в Росії за дев'ять місяців 2024 року зросли на 39%.

Російські пропагандисти стверджують, що продажі автомобілів Rolls-Royce у Росії процвітають, попри санкції. Керівництво британського люксового бренду визнало, що вплинути на ситуацію вкрай складно.

Видання The Times пише, що заможні росіяни все ще можуть придбати елітні британські автомобілі.

Минулого року московський дилерський центр Rolls-Royce рекламував позашляховик Cullinan, оснащений масажними сидіннями і підсвічуванням "зоряного неба", за 75 мільйонів рублів, або 644 000 фунтів стерлінгів, як "нові". У листопаді пропагандистський сайт RT повідомив, що продажі Rolls у Росії зросли на 39% за дев'ять місяців 2024 року.

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"Жоден із цих автомобілів не був проданий безпосередньо нашим дилерам", - сказав Кріс Браунрідж, виконавчий директор Rolls-Royce Motor Cars. "Усі вони надійшли через третіх осіб. Тож очевидно, що є люди, які дуже намагаються обійти правила".

Компанія продала у 2024 році 5 712 автомобілів. І хоча цей показник знизився порівняно з рекордним 2023 роком, Браунрідж зазначив, що загальна вартість продажів була вищою завдяки тому, що компанія продавала більше авто на замовлення. Серед вимог клієнтів - скульптури з 18-каратного золота, вишукані маркетрі, що складаються з більш ніж 500 шматочків дерева індивідуальної форми, і голографічне оздоблення.

Проте компанія продовжує отримувати повідомлення про те, що її автомобілі незаконно ввозяться в країни, що перебувають під санкціями, як Росія.

"Кожен Rolls-Royce, який продається нашим дилером клієнту, ми перевіряємо, хто цей клієнт і куди прямує авто", - каже Браунрідж. "Немає жодного дилера, який продає автомобілі клієнтам за межами тих регіонів, де вони повинні продаватися. Ми впевнені в цьому. І будь-який дилер, який не ставиться до цих обов'язків серйозно, отримає від нас вельми відчутний удар".

Однак компанія може стежити тільки за тим клієнтом, якому дилер продає автомобіль. Посередники купують авто і переправляють їх через кордон до Росії через Вірменію, Азербайджан і Казахстан.

Росія обходить санкції Заходу

Росіяни все ще можуть купити елітний автомобіль відомих європейських марок, хоча їхнє офіційне ввезення в РФ заборонено. Одним із найголовніших помічників в обході західних обмежень є Грузія.

Прямий експорт заборонених товарів до Росії, безумовно, впав до нуля, але він раптово різко зріс для цілої низки сусідів РФ. Раптово Британія почала відправляти обладнання для безпілотників до Киргизстану і експортувати розкішні авто в Азербайджан, причому у величезних кількостях. При цьому сам Азербайджан різко став експортувати елітні авто в інші країни Кавказу і Центральної Азії, включно з Грузією і Казахстаном, хоча він їх не виробляє.

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