Шмигаль повідомив, що Інвестиційний фонд буде зареєстрований у США, але буде відкритий в Україні в гривнях.

Уряд був би вдячний, якби парламент встиг до 8 травня ратифікувати угоду про природні ресурси зі США, але Верховній Раді визначатися коли це може відбутися. Про це сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час Години запитань до уряду у Верховній Раді України.

Шмигаль зазначив, що є попередня домовленість, що Інвестиційний фонд буде зареєстрований у США, але діятиме в Україні, і основний рахунок фонду, куди Україна зараховуватиме свій внесок, буде відкритий в Україні в гривнях.

За його словами, перша угода має бути ратифікована, а наступні будуть мати імплементаційний характер, тобто це будуть комерційні угоди, котрі не потребуватимуть ратифікації.

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Шмигаль також зазначив, що формальних гарантій оборони для України в угоді із США немає:

"Але кожна нова, надана США військова допомога Україні, вважається капітальним внеском, і це стимулює цю адміністрацію США продовжувати і не зупиняти постачання нам зброї, розвідданих. В нас підписані гарантійні запевнення".

Він запевняє, що відповідно до угоди, всі українські природні ресурси залишаються за Україною, а також сфера дій угоди не охоплює питання державних підприємств і приватизації. "Фонд буде наповнюватись Сполученими Штатами та Україною в пропорції 50/50. З боку США це будуть грошові внески або нова військова допомога, наприклад, системи ППО. Внесок України - це 50% від ренти з нових, підкреслюю, з нових ліцензій на видобуток нафти, газу та критичних мінералів", - сказав український прем’єр.

Він наголоcив, що доходи від уже розпочатих проектів не включаються до фонду. Шмигаль повідомив, що перші 10 років прибутки фонду не виводяться з України, а реінвестуються в Україну, в тому числі у видобуток природних ресурсів, в інфраструктуру чи в переробку. За його словами, Фонд гарантуватиме комерційні закупівлі продукції на умовах "бери або плати", тобто на продукцію буде гарантований попит.

Він наголосив, що доходи фонду не оподатковуються Сполученими Штатами та Україною.

Шмигаль зазначив, що угода не буде перепоною для продовження євроінтеграції та членства в ЄС, будуть запрошувати європейські компанії та інвесторів до співпраці.

Він також повідомив, що в додатках до угоди є перелік надр "на всій суверенній території України".

Угода про надра - останні новини

Як повідомляв УНІАН, в ніч проти 1 травня міністерка економіки Юлія Свириденко спільно із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна.

Видання The Wall Street Journal пише, що угода про природні ресурси, яку підписано Вашингтоном і Києвом, відповідає національним інтересам обох країн. Судячи з усього, президент США Дональд Трамп переходить до нової реальності щодо України та Росії, оскільки має економічну зацікавленість у Києві.

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