Ратифікація угоди планується якйнашвидше.

Інвестиційний фонд відбудови України буде зареєстрований в США, при цьому валютою його рахунку буде гривня. Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу у Верховній Раді, пише народний депутат Ярослав Железняк.

"Попередня домовленість, що Фонд буде в США зареєстрований, але рахунок в Україні і поповнення у гривні", - цитує Железняк прем'єра.

Відповідаючи на питання, чи дійсно ратифікація угоди планується 8 травня, Шмигаль зазначив, що сподіваються зробити це якнайшвидше.

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"Ми просимо про ратифікацію чим скоріше. Будемо вдячні", - наводить нардеп слова Шмигаля.

Щодо інших двох документів, які мають визначити технічні деталі угоди, Шмигаль повідомив, що це міжінституційні угоди, які принципово погоджені і ратифікації не підлягають.

Угода про надра - останні новини

Видання The Wall Street Journal пише, що угода про природні ресурси, яку підписано Вашингтоном і Києвом, відповідає національним інтересам обох країн. Судячи з усього, президент США Дональд Трамп переходить до нової реальності щодо України та Росії, оскільки має економічну зацікавленість у Києві.

Як пише Financial Times, президент України Володимир Зеленський розраховував, що стратегічна пропозиція надати США особливий доступ до українських природних ресурсів викличе інтерес у Дональда Трампа щодо підтримки України.

Для України документ — це своєрідна страховка на тлі побоювань, що Трамп може поступитися позиціями в обмін на широку угоду з Росією.

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