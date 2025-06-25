Вартість одного виробу становить 1 200 000 гривень, або 25 тисяч доларів.

Фахівці вітчизняного конструкторського бюро "Медоїд" розробляють аналог російського комплекту МПК (Модуль планерування і корекції), який перетворює звичайну авіабомбу на високоточну. Про це повідомляє Defense Express.

"Ми зараз якраз на етапі випробувань. Випробувальні скиди здійснювались з Су-24 поки з горизонтального польоту", - наводить портал слова представника КБ "Медоїд" Олега Востриха.

Українська бомба вже може здійснювати плануючий політ на 60 км. У перспективі цей показник хочуть збільшити до 80 км.

Технічно новинка являє собою виріб, дуже схожий на російський МПК. Модуль призначений під 500-кг бомбу. Перетворити звичайну бомбу на високоточну дуже легко - це не займає багато часу. До виготовлення елементів залучили українські підприємства.

Вартість одного виробу становить 1 200 000 гривень, або 25 тисяч доларів. За словами розробників, сьогодні питання коштів є чи не основним стримуючим фактором для завершення робіт.

Високоточні бомби для України

Україна вже отримала сучасні високоточні бомби від західних союзників. Так, раніше було передано американські GBU-39, також відомі як Small Diameter Bomb.

Це невеликі бомби вагою приблизно 130 кг. Вони можуть вражати цілі на дальності більше 100 км. Штатними носіями GBU-39 є західні літаки, однак інженери адаптували під них радянські винищувачі, які має Україна.

Також ЗСУ отримали французькі авіабомби Armement Air-Sol Modulaire (AASM), також відомі як Hammer. Серед носіїв AASM - радянський Су-27.

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