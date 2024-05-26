Ці бомби є стійкими до перешкод, які створюють системи РЕБ.

Повітряні Сили ЗСУ адаптували радянські бойові літаки під застосування американських авіабомб GBU-39, повідомило видання The Washington Post.

Журналісти, посилаючись на свої джерела, запевняють, що українська авіація вже використовує малогабаритні керовані авіабомби GBU-39 для атак по російських загарбниках.

Крім того, у відкритому доступі з'явилося фото літака, який озброєний цими авіабомбами, які закріплені під крилом. На корпусі однієї GBU-39 можна побачити, заретушований напис та дату - 12 травня 2024 року.

Відео дня

За оцінками, які навели у The Washington Post, можна зрозуміти, що під час застосування авіабомб GBU-39 з літаків, успішність використання складає 90%.

Зазначається, що ці бомби виявилися стійкими до перешкод, які створюють системи радіоелектронної боротьби РФ. Також завдяки малим розмірам ускладнюється виявлення та перехоплення цих бомб російськими засобами ППО.

GBU-39 - довідка

GBU-39/B Small Diameter Bomb (SDB) є американською легкою керованою високоточною авіаційною бомбою, маса якої складає 130 кг. Вона має діаметр близько 190 мм і довжину приблизну 1,8 м. Максимальна дальність польоту становить до 110 км за умови скидання з великої висоти. Також конструкція бомби має крила, які розкладаються у польоті, завдяки чому суттєво збільшується дальність ураження цілей.

Крім того, за допомогою вольфрамового наконечника вона може пробивати бетонні укриття. Система підриву також дозволяє перед скиданням вибирати повітряний підрив та затримку підриву після влучання. Точність влучання досягається завдяки бортовій системі керування з інерційною системою та GPS.

Відомо, що GBU-39 входить до складу боєприпасів GLSDB, яке є поєднанням цієї бомби з ракетним двигуном від реактивного снаряда М26 для застосування з реактивної системи HIMARS. За допомогою двигуна та крил, дальність польоту GLSDB сягає 150-160 км.

Авіація в Україні - останні новини

Раніше генерал-лейтенант запасу Повітряних Сил США Девід Дептула заявив, що українська авіація є дуже ефективною, проте її потрібно вдосконалювати.

"Але всі Сили оборони України - не лише ПС - можна зміцнити, по-перше, знявши обмеження на використання зброї, наданої іншими країнами, лише на українській території. Це непотрібне і необов’язкове обмеження створює свого роду недоторканність для росіян, яка значно допомагає їм у веденні агресивної війни проти України. Це обмеження, на мою думку, порушує принципи ведення війни і має бути скасоване", - пояснив Дептула.

Також у Повітряних Силах ЗСУ повідомили, що навчені фахівці з обслуговування F-16 почали повертатися в Україну. Крім того, в Україні з’явився перший тренажер F-16, який передала Чеська Республіка.

Вас також можуть зацікавити новини: