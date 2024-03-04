Відео оприлюднив Командувач Повітряних сил.

Повітряні сили Збройних сил України вперше показали застосування французьких авіабомб Armement Air-Sol Modulaire (AASM), також відомих як Hammer.

Про це пише OSINT-аналітик OSINTtechnical, посилаючись на відео, яке сьогодні опублікував Командувач Повітряних Сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук. Повідомлялося, шо на відео - ураження російського об'єкту на Херсонщині керованою авіаційною бомбою.

Аналітик опублікував знімок бомби з відео у мікробозі X (раніше Twitter). "Перше зображення французької бомби великої дальності AASM-250 HAMMER на озброєнні Повітряних Сил Збройних Сил України", - написав він.

Він визначив, що удару було завдано по складу російських загарбників в селищі Козачі Лагері в Олешківській міській громаді Херсонського району.

Що відомо про передачу авіабомб Hammer Україні

AASM - це родина французьких високоточних боєприпасів, розроблених компанією Safran Electronics & Defense. AASM є комплектом, що приєднується до некерованої бомби та перетворює її на керовану з дальністю понад 70 км.

У січні в Міністерстві оборони Франції заявили, що Україна найближчим часом отримає ці бомби. Вже днями в мережі повідомили, що українське військо вже застосовує їх на фронті.

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