Сторони мають надію, що проблема блокування кордону буде вирішена до Різдва.

Міністерство відновлення України спільно з новим керівництвом Міністерства інфраструктури Польщі узгодили план дій для розблокування кордону.

Як повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України в Facebook, 22 грудня відбулась зустріч заступників міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергія Деркача та Юрія Васькова із новопризначеним заступником міністра інфраструктури Польщі Павелом Ганчаржом.

"Ключовий результат зустрічі – погодження спільних позицій для розблокування кордону. Сторони досягли порозуміння щодо компромісних рішень та їхньої реалізації. Наступний етап – перемовини на рівні Міністерства інфраструктури Польщі та протестувальників", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що питання змін до поточної угоди про лібералізацію вантажних перевезень не обговорюється.

Як повідомило польське видання Wirtualna Polska, у Польщі також заявили про прорив у вирішенні проблеми блокади кордону для українських перевізників.

"Я сподіваюся, що після сьогоднішньої зустрічі міністр Даріуш Клімчак зустрінеться з протестовим комітетом на кордоні і ця проблема буде вирішена до Різдва", - зазначив заступник міністра інфраструктури країни Павел Ганчарж.

За його словами, наразі погоджуються останні деталі, що призведуть до остаточної угоди. Міністр інфраструктури Даріуш Клімчак перебуває у прямому контакті з протестуючою стороною.

"Ми намагаємось вирішити цю проблему. Я думаю, що після сьогоднішньої зустрічі стартова позиція дуже хороша", - додав він.

Блокування польсько-українського кордону - що відомо

6 листопада 2023 року польські перевізники почали блокувати найголовніші пункти пропуску на кордоні з Україною. Там утворилися величезні черги, в яких застрягли сотні вантажівок.

19 грудня президент України Володимир Зеленський припустив, що новий уряд Польщі вирішить питання з блокадою українського кордону.

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