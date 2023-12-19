За словами президента, Польща вже втратила від зниження українського експорту.

Президент Володимир Зеленський припустив, що Польща вирішить питання з блокадою українського кордону. Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив під час підсумкової прес-конференції.

"У вас ( в Польщі, – ред.) новий уряд розблокує цю всю блокаду, ми готові, щоб в Польщі люди нічого не втрачали. Але не можна політизувати питання зерна, коли у нас все заблоковано... Ви знаєте, що фінансово Польща втратила", – вказав Зеленський.

За його словами, Україна зменшили експорт через Польщу, побудувавши коридор через Молдову і Румунію та налагодивши поставки Чорним морем.

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Президент зазначив, що експорт територією Польщі було питанням виживання для України.

"Це не бізнес під час війни – блокада наших кордонів. Це було виживання. У нас не було тоді вільного коридору, яким можна було вивозити зерно", – підкреслив глава держави.

Блокада українсько-польського кордону

Польські перевізники почали блокувати пункти пропуску на кордоні з Україною 6 листопада. Там утворилися величезні черги, в яких застрягли сотні вантажівок.

Блокада кордону з Польщею вдарила по експорту українських меблів. За підсумками січня-листопада 2023 року український експорт меблів (група товарів 94) оцінюється в $730 млн. Це на 3,2% менше за аналогічний показник 2022 року.

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