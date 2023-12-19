Президент Володимир Зеленський емоційно висловився про блокування Польщею кордонів для експорту української продукції.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив під час підсумкової прес-конференції.
"У мене були потужні стосунки з вашим Кабінетом міністрів. Я приїжджав з дружиною. Ми були вдячні, підтримували, як тільки могли. Потім була блокада наших кордонів. Зрозумійте, це не бізнес під час війни - блокада наших кордонів, це було виживання. У нас не було тоді коридору - вільного, незалежного, чорноморського коридору, яким можна було вивозити зерно. Що у нас було? у нас були проблеми в Словаччині, могли бути проблеми з Румунією, у нас були проблеми з Угорщиною, і у нас - з нашими найближчими друзями, з Польщею. Так а що у нас залишається, якщо у нас немає моря. І коли сказали про компроміс, я сказав: А в чому компроміс? Не всім нам вижити? Не вивезти це зерно? Ми сказали, що не будемо продавати зерно в Польщу. Дайте вивезти", - сказав глава держави.
Він наголосив, що українці ставляться до поляків з великою симпатією та любов'ю, не зважаючи на політичні події.
За словами Зеленського, з квітня по вересень Україні було дуже складно, ми втратили сотні мільйонів доларів.
"Ми втратили частину врожаю. Ми це втрачали щоденно. Щоденно мене запитували фермери всередині держави, як бути, адже у нас заміновані поля, як хоча б щось вивезти. І ось що відбулося. І ми почали втрачати політичні відносини. Я ще раз підкреслюю, я вдячний вашому народові. Але ви зрозумійте мене, я не ганчірка якась, я захищаю інтереси своєї держави під час війни, і я сказав, просто дайте нам вивезти. Нам не дали вивезти, і це було неправильно. Просто неправильно", - пояснив президент.
Зеленський зазначив, що польське суспільство знає, що це була політика, вибори урядовців, які програли.
Він також заявив, що вірить у вирівнювання та вирішення ситуації.
Блокування кордону з Україною - останні новини
Від початку листопада польські перевізники почали блокувати митні пункти пропуску на кордоні з Україною, протестуючи таким чином проти конкуренції з боку українських перевізників. Через це обсяги перевезень на польській ділянці українського кордону впали на 40%.
На початку минулого тижня завдяки зусиллям місцевої польської влади вдалося зняти блокаду з найбільшого вантажного пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ". Там рух вантажівок повернувся до нормальної кількості.
У п’ятницю окружний суд у Любліні скасував рішення мера гміни Дорогуськ про заборону акції перевізників перед перетином кордону в цьому місті. Це означає, що перевізники можуть знову протестувати на дорозі до кордону. І вони вже підтвердили, що справді це зроблять. Місцева влада може оскаржити рішення суду, але через те, що почалися вихідні, суддя не встигне розглянути можливу скаргу до початку акції протесту.