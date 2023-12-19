За словами Зеленського, з квітня по вересень Україні було дуже складно, ми втратили сотні мільйонів доларів.

Президент Володимир Зеленський емоційно висловився про блокування Польщею кордонів для експорту української продукції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив під час підсумкової прес-конференції.

"У мене були потужні стосунки з вашим Кабінетом міністрів. Я приїжджав з дружиною. Ми були вдячні, підтримували, як тільки могли. Потім була блокада наших кордонів. Зрозумійте, це не бізнес під час війни - блокада наших кордонів, це було виживання. У нас не було тоді коридору - вільного, незалежного, чорноморського коридору, яким можна було вивозити зерно. Що у нас було? у нас були проблеми в Словаччині, могли бути проблеми з Румунією, у нас були проблеми з Угорщиною, і у нас - з нашими найближчими друзями, з Польщею. Так а що у нас залишається, якщо у нас немає моря. І коли сказали про компроміс, я сказав: А в чому компроміс? Не всім нам вижити? Не вивезти це зерно? Ми сказали, що не будемо продавати зерно в Польщу. Дайте вивезти", - сказав глава держави.

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Він наголосив, що українці ставляться до поляків з великою симпатією та любов'ю, не зважаючи на політичні події.

За словами Зеленського, з квітня по вересень Україні було дуже складно, ми втратили сотні мільйонів доларів.

"Ми втратили частину врожаю. Ми це втрачали щоденно. Щоденно мене запитували фермери всередині держави, як бути, адже у нас заміновані поля, як хоча б щось вивезти. І ось що відбулося. І ми почали втрачати політичні відносини. Я ще раз підкреслюю, я вдячний вашому народові. Але ви зрозумійте мене, я не ганчірка якась, я захищаю інтереси своєї держави під час війни, і я сказав, просто дайте нам вивезти. Нам не дали вивезти, і це було неправильно. Просто неправильно", - пояснив президент.

Зеленський зазначив, що польське суспільство знає, що це була політика, вибори урядовців, які програли.

Він також заявив, що вірить у вирівнювання та вирішення ситуації.

Блокування кордону з Україною - останні новини

Від початку листопада польські перевізники почали блокувати митні пункти пропуску на кордоні з Україною, протестуючи таким чином проти конкуренції з боку українських перевізників. Через це обсяги перевезень на польській ділянці українського кордону впали на 40%.

На початку минулого тижня завдяки зусиллям місцевої польської влади вдалося зняти блокаду з найбільшого вантажного пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ". Там рух вантажівок повернувся до нормальної кількості.

У п’ятницю окружний суд у Любліні скасував рішення мера гміни Дорогуськ про заборону акції перевізників перед перетином кордону в цьому місті. Це означає, що перевізники можуть знову протестувати на дорозі до кордону. І вони вже підтвердили, що справді це зроблять. Місцева влада може оскаржити рішення суду, але через те, що почалися вихідні, суддя не встигне розглянути можливу скаргу до початку акції протесту.

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