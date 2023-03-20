Зроблено ще один великий крок до розширення співпраці між українським та британським бізнесом, зазначила міністр економіки України.

Україна та Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії уклали угоду про цифрову торгівлю, що є правовим фундаментом для торгівлі цифровими продуктами і послугами між країнами.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства економіки України. "Це торгова угода нового покоління орієнтована передусім на запобігання появи бар‘єрів у майбутньому. Це важливо, адже держави в світі дедалі сильніше регулюють цифрову сферу. Для українських ІТ компаній збереження вільного доступу на ринки - базова умова подальшого розвитку", - йдеться у повідомленні.

Як зазначила перший віце-прем’єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко, підписання угоди є ключовим моментом у двосторонніх відносинах та ще одним великим кроком до розширення співпраці між українським та британським бізнесом.

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"Реалізація угоди поглибить участь України в глобальних ланцюгах постачань, сприятиме розвитку малого та середнього бізнесу та участі жінок у цифровій економіці, а також зменшить перешкоди для участі у глобальній цифровій торгівлі", - сказала Свириденко.

Також вона додала, що підписання цієї угоди закладе основу для практичного наповнення Конференції з питань відновлення України, яка відбудеться у Лондоні у червні цього року, та посилить українсько-британське інвестиційне партнерство.

Співробітництво України з Великою Британією - що треба знати

Угода про цифрову торгівлю доповнює угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії. Угода набуде чинності після виконання всіх внутрішньодержавних процедур.

Україна стала другою країною у світі, з якою Велика Британія підписала угоду про цифрову торгівлю. Першою такою країною став Сінгапур.

Варто зазначити, що Британія активно допомогає Україні протистояти повномасштабній агресії з боку РФ. На початку лютого стало відомо, що британська сторона вже надала Україні 4 млрд фунтів на військову, економічну та гуманітарну сфери.

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