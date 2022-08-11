До складу Асоціації увійшли 18 передових данських компаній.

Сьогодні, 10 серпня, державний концерн "Укроборонпром" та Данська асоціація оборонної й безпекової промисловості (DI Defense and Security Industries Association) уклали угоду про співпрацю.

Як повідомила прес-служба концерну, до складу асоціації увійшли 18 передових данських компаній.

Зазначається, що угода має допомогти зміцнити обороноздатність України в умовах відсічі повномасштабного російського вторгнення, а у більш віддаленій перспективі посилити оборонно-промисловий комплекс України.

Зокрема йдеться про можливу співпрацю у напрямках безпілотних і морських систем, кіберзахисту, потенційну виробничу кооперацію тощо.

"Світ змінюється, і на цих змінах відбиток російського вторгнення в Україну. Ситуація вимагає нашої згуртованості, а також покладає відповідальність на західні демократії, організації та компанії підтримувати український народ", — відзначив директор Данської асоціації оборонної й безпекової промисловості Йоахім Фінкельман.

Як повідомляв УНІАН, Данія відправить до Великої Британії 130 інструкторів, щоб навчати українських військових.

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