Велика Британія надала Україні 4 млрд фунтів на військову, гуманітарну і економічну підтримку.
"Військова, гуманітарна і економічна підтримка Великою Британії для України сягнула майже 4 млрд фунтів з часу вторгнення. Сполучене Королівство пишається тим, що є найбільшим постачальником військової допомоги для України після Сполучених Штатів, з підтримкою на суму 2,3 млрд фунтів у 2022 року", - наголошується у Лондонський декларації урядів Великої Британії і України.
Також сказано, що з 2015 року Велика Британія навчає військових Збройних сил України за допомогою Операції ORBITAL.
"Ми стали першою Європейською країною, яка надала летальну допомогу. Сполучене Королівство продовжило очолювати рух для підтримки України з метою її самозахисту, у тому числі за допомогою протитанкової зброї і танків. Наша військова допомога для України є стійкою. Велика Британія продовжить робити внесок в усі три військові області - на суходолі, в повітрі і на морі", - йдеться в декларації.
Також Британія залишається налаштованою надавати гуманітарну допомогу тим, хто її найбільше потребує, а також підтримувати бюджет і економіку України, допомагати відновити енергетичну систему та іншу цивільну критичну інфраструктуру, які зазнали атак від російських незаконних повітряних ударів. .
Крім того, Британія вже запровадила санкції проти понад 1,2 тис російських фізичних осіб і проти понад 120 юридичних осіб з часу вторгнення.
"Наші країни сповнені рішучості здобути перемогу проти російського вторгнення і справедливого та стійкого миру", - наголошується у декларації.
У цьому зв'язку сказано, що Україна має право на самозахист.
"Разом ми побудуємо українські Збройні сили, які будуть здатними обороняти свою територію та стримувати атаки. Сполучене Королівство працює з Україною для допомогти розробити її довготермінові силові структури і спроможності, аби відбити російські здобутки і спиратися на силу стримування у майбутньому. У 2023 році Сполучене Королівство підготує щонайменше вдвічі більше українських військових від числа тих, які пройшли навчання у 2022 році, і надасть не менше 2,3 млрд фунтів на військову допомогу, у тому числі на більш сучасні спроможності", - йдеться в декларації.
Разом з тим, перед проведення саміту НАТО у Вільнюсі, відбуватиметься робота з поглиблення сумісності армії України з арміями Альянсу і прискорення переходу України на стандарти НАТО.
Заяви Сунака під час візиту Зеленського: деталі
Сьогодні, 8 лютого, прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Ріші Сунак заявив, що основні бойові танки Challenger 2 потраплять на лінію фронту в Україні в березні. Прем'єр Британії наголосив, що треба озброїти Україну в короткостроковій перспективі і підсилити - на довгострокову перспективу.
Також Сунак заявив, що не виключає можливості постачання Україні бойових літаків західного зразка, а започаткування навчань українських військових - це лише перший крок. Він сьогодні оголосив про плани з організації підготовки українських пілотів для польотів на бойових літаках західного зразка.
Ще Сунак обіцяє посилення української системи протиповітряної оборони у найближчі тижні, а щодо надання Україні далекобійних ракет великого радіусу дії обговорення ще тривають.
Британія раніше надала Україні тисячі зенітних ракет і системи протиповітряної оборони для знищення ворожих цілей у повітрі.