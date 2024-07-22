Число офіційно працевлаштованих українців зменшилася до 9 млн людей з 11,5 млн у 2021 році.

Через війну, виїзд українців за кордон та внутрішню міграцію в державі існує кадровий дефіцит та структурне безробіття.

Як повідомила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна під час зустрічі керівництва Мінекономіки з представниками місії МВФ в Україні, якщо у 2021 році офіційний ринок праці нараховував 11,5 мільйона працівників, то у 2023 році ця цифра зменшилася до 9 мільйонів офіційно працевлаштованих.

"За попередніми розрахунками, для того, щоб забезпечити щорічне зростання ВПП до 2030 року на 7%, нам потрібно 4,5 мільйона працівників додатково", – зазначила вона.

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За її словами, наразі завершується робота над проєктом модернізації трудового законодавства. Його ухвалення сприятиме покращенню ситуації на ринку праці.

Також під час розмови представникам місії детально розповіли про проєкти, які є складовими економічної політики "Зроблено в Україні". Політика покликана стимулювати розвиток виробництва в Україні, збільшити частку промисловості у ВВП країни. Водночас вона в комплексі сприятиме вирішенню й інших завдань, які стоять перед державою. Зокрема, поверненню українців, що виїхали за кордон.

"Коли українці починають міркувати про повернення, вони ставлять собі запитання. А де я буду жити? А де я буду працювати? Проєкти в межах "Зроблено в Україні", такі як єОселя, грантові програми на відкриття бізнесу, мікрогранти, програми підтримки виробництва, які сприяють створенню робочих місць, дають відповіді на ці запитання", – сказав перший заступник міністра економіки Олексій Соболев.

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До 2025 року в Україні може залишитися всього 25 мільйонів людей. За оцінками Інституту демографії, на підконтрольній Україні території проживає 31 мільйон людей, 4,9 мільйона виїхали за кордон, близько 5 мільйонів проживають на тимчасово окупованих територіях.

Відповідно до прогнозу Міжнародної організації праці (МОП), протягом наступних 10 років дефіцит на ринку праці України становитиме 8,6 мільйона людей. За прогнозом Мінекономіки, цей показник буде меншим – 4,5 мільйона людей. При тому, що сьогодні офіційно працевлаштованими є приблизно 10,5 мільйона осіб.

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