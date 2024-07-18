В Україні є близько 1 млн осіб з інвалідністю, які не працюють, але можуть бути працевлаштовані.

За оцінками Інституту демографії, на підконтрольній Україні території проживає 31 млн людей, 4,9 млн виїхали за кордон, близько 5 млн проживають на тимчасово окупованих територіях. До 2025 року в Україні може залишитися всього 25 млн людей.

Про це розповіла заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак на саміті HR-фахівців провідних компаній України, передає "Главком".

Відповідно до прогнозу Міжнародної організації праці (МОП), протягом наступних 10 років дефіцит на ринку праці України становитиме 8,6 млн людей. За прогнозом Мінекономіки, цей показник буде меншим– 4,5 млн людей. При тому, що сьогодні офіційно працевлаштованими є приблизно 10,5 млн осіб.

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За словами Марчак, цій ситуації є об’єктивне пояснення: перед повномасштабним вторгненням у нас на одну жінку дітородного віку припадала 1,2 дитини, після початку повномасштабного вторгнення – 0,9. Цей показник третій з кінця у світі.

"Навіть якщо після повномасштабного вторгнення ми повернемося до довоєнних показників, або навіть якщо ми зробимо дуже великий прорив і вийдемо на показники, середні серед країн ЄС, тобто 1,5 дитини на одну жінку – це буде дуже хороший результат для нашої країни з точки зору показника народжуваності, але це не вирішить проблему падіння демографії", – зазначила вона.

За словами заступниці міністра, завадити найгіршим сценаріям має Стратегія 2040, розроблена Мінсоцполітики, мета якої створити можливості для народження дітей, зниження передчасної смертності і зміни міграційних трендів.

Також Марчак розповіла, що в Україні 700 тис. внутрішньо переміщених осіб (ВПО) працездатного віку, які не працюють, і поки не визначена кількість ВПО, яких можна було би перенавчити, запропонувати кращу роботу, вирішити завдяки ним проблеми бізнесу.

"Окрім того є близько 1 млн осіб з інвалідністю, які не працюють, але можуть бути працевлаштовані. З урахуванням того, що у нас 1 млн потенційних ветеранів, значна частина яких повертатиметься із серйозними травмуваннями, ми починаємо думати про те, що це буде новою нормою для суспільства", – зазначила заступниця міністра.

За її словами, задача держави – забезпечити умови життя у безбар’єрному середовищі, де має працювати безбар’єрний бізнес, тобто людина з фізичним обмеженням повинна мати можливість бути активним учасником ринку праці.

Скорочення населення в Україні та світі

За словами генерального директора Київського міжнародного інституту соціології Володимира Паніотто, за найгіршого сценарію Україна може вийти з війни з 25 мільйонами населення. Однак втрати на фронті становитимуть мізер порівняно з кількістю тих, хто виїхав із країни.

Народжуваність у багатих країнах світу скоротилася більш ніж удвічі з 1960 року і досягла рекордно низького рівня, писало видання Financial Times з посиланням на дослідження, яке закликає країни готуватися до "майбутнього з низькою народжуваністю". Середня кількість дітей на одну жінку в 38 найбільш промислово розвинених країнах впала з 3,3 у 1960 році до 1,5 у 2022 році.

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