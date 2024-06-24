За словами урядовців, Росія щодня атакує цілі по всій Україні, де "немає безпечного місця".

Уряд Німеччини відхилив пропозицію правлячої партії Християнсько-соціальний союз (ХСС) депортувати непрацевлаштованих українських біженців. Про це пише Zeit Online.

В МЗС країни зазначили, що щодня можна спостерігати, як Росія атакує цілі по всій Україні, а також намагається знищити інфраструктуру на заході країни.

"Тому я зараз не знаю, де в Україні буде безпечне місце", - додав речник. Відео дня

Видання зазначає, що федеральний уряд відреагував на ініціативу лідера регіональної групи ХСС Александра Добріндта. На вихідних той закликав повертати біженців в Україну, якщо вони не візьмуться працювати в цій країні.

"Тепер, через понад два роки після початку війни, має діяти принцип: починай працювати в Німеччині або повертайся в безпечні райони на заході України", - сказав Добріндт.

Колишній генеральний секретар ХСС Рупрехт Поленц звинуватив Добріндта в "порожньому популізмі". Він зазначив, що це "все нестерпніше, як тут говорять про українських біженців".

"Президент Росії Володимир Путін розцінить цю дискусію як ознаку того, що підтримка України в Німеччині руйнується. Це "нищівний сигнал", - прогнозує видання.

Українські біженці в Німеччині

У Німеччині безробітним українцям погрожують депортацією. За категоричними заявами виступають у партії Християнський соціальний союз.

За словами її лідера Олександра Добріндта, "цей принцип тепер повинен застосовуватися більш ніж через два роки після початку війни: працюйте в Німеччині або повертайтеся в безпечні райони на заході України".

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