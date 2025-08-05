Зазначається, що адміністрація президента США поки що не вирішує цю проблему.

Частина українців, рятуючись від повномасштабного вторгнення Росії, знайшли притулок у США, але "американська мрія" починає танути. Термін дії дозволів на роботу, які отримали українські біженці, незабаром спливе, що поставить під питання життя в Штатах.

Журналістка видання CBS News розповіла про українку, яка з родиною переїхала до США. Ліана Аветісян і більша частина її сім'ї оселилися в місті ДеВітт, штат Айова, де налічується більш ніж 75 українців.

"Щотижня мені телефонують роботодавці й запитують: "У вас є хто-небудь з України, кому потрібна робота?". Тому що в нас в Айові брак робочої сили, а населення скорочується", - розповіла місцева мешканка Анжела Боленс, яка допомогла багатьом біженцям із житлом і роботою.

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У Києві Аветісян продавала нерухомість, а в США вона влаштувалася на роботу в компанію із заміни вікон, хоча в неї не було досвіду.

"Знайти людей, які хочуть працювати і пишаються своєю роботою, що відповідає нашим стандартам, нелегко. Я хочу, щоб українців було більше", - каже Сем Гір, який найняв українку.

У нього в компанії також працює чоловік і двоюрідний брат Аветисян, але їхні дозволи на роботу скоро стануть недійсними. У той час як війна в Україні триває, більшість європейських країн продовжують дозволи на роботу українським біженцям, але адміністрація Трампа цього не зробила, зупинивши на початку року розгляд усіх заяв від мігрантів з Латинської Америки та України.

За словами Боеленс, термін дії багатьох інших дозволів на роботу закінчується, що ставить українських біженців у глухий кут. Можливо, їх не змусять виїхати, але без роботи вони не можуть дозволити собі залишитися.

Українські біженці в Німеччині - останні новини

Від початку війни до Німеччини прибуло понад 304 тисячі українців призовного віку. Половина з них перебувала на обліку як отримувачі допомоги.

Прем'єр-міністр Баварії і лідер партії ХСС Маркус Зедер запропонував припинити виплачувати державну допомогу за програмою "Бюргергельд" усім українським біженцям. Зі свого боку віце-канцлер і міністр фінансів Ларс Клінгбайль не підтримав цю пропозицію.

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