У Німеччині очікується скасування виплат за програмою "‎Бюргергельд" для новоприбулих біженців.

Віцеканцлер і міністр фінансів Німеччини Ларс Клінґбайль не підтримує пропозицію голови баварської консервативної партії Християнсько-соціальний союз (ХСС) Маркуса Зедера скасувати усім українським біженцям соціальні виплати, відомі як "‎Бюргергельд"‎. Про це повідомляє Spiegel.

"Деякі пропозиції, які були зроблені в останні дні, на мою думку, не сприяють тому, щоб ми в коаліції рухалися вперед разом", - заявив він у кулуарах свого візиту до міністра фінансів США Скотта Бессента.

Водночас він додав, що у коаліційній угоді чітко обумовлено, що новоприбулі біженці з України більше не повинні отримувати цей вид державної допомоги, і, за словами Клінґбайля, "це буде реалізовано якомога швидше".

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"Я вважаю це правильним рішенням", - зазначив він.

Ідею скасувати допомогу "‎Бюргергельд" усім біженцям з України критикує також парламентський секретар фракції Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) Дірк Візе.

"Очевидно, деякі учасники дебатів сподіваються, що скасування допомоги громадянам з України принесе велику економію державному бюджету. Однак при цьому не враховується, що це спричинить значні додаткові адміністративні витрати, особливо для муніципалітетів, що фактично нівелюють економію. Це буде виключно принцип "з правої кишені в ліву", - сказав політик.

Нещодавно прем'єр-міністр Баварії і лідер партії ХСС Маркус Зедер запропонував припинити виплачувати державну допомогу за програмою "‎Бюргергельд"‎ усім українським біженцям, які знаходяться на території Німеччини.

"Немає жодної країни у світі, яка діяла б так само щодо українських біженців", – заявив він.

Політичний діяч додав, що виплати державної допомоги заважають тому, щоб біженці інтегрувалися на ринку праці.

Таким чином, біженцям з України пропонують залишити лише виплати, передбачені для шукачів притулку (зазвичай вони нижчі, ніж соціальна допомога "‎Бюргергельд").

Нагадаємо, коаліційна угода правлячих у Німеччині Християнсько-демократичний союз (ХДС), ХСС та Соціал-демократичної партії передбачає, що будь-хто, хто в'їжджає з нашої країни після 1 квітня 2025 року (як і біженці з інших країн), будуть отримувати тільки виплати для шукачів притулку, у той час як "‎Бюргергельд" вже не передбачається.

Українські біженці в Європі - останні новини

Від початку війни до Німеччини прибуло понад 304 тисячі українців призовного віку. Половина із них знаходилася на обліку як одержувачі допомоги.

Станом на березень 2025 року середній розмір допомоги становив 882 євро на місяць. Таким чином, загалом українці призовного віку отримують від Німеччини 1,328 млрд євро на рік (йдеться як про грошові виплати, так і державні витрати на житло та додаткові потреби).

Німеччина – не єдина країна, в якій українські біженці стикаються із труднощами останнім часом. Раніше стало відомо, що у Нідерландах українські біженці будуть змушені вдвічі більше платити за проживання у державному притулку.

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