Експерт ХСС із зовнішньої політики Штефан Маєр вимагає припинити ці виплати.

Німецька партія ХСС незадоволена тим, що понад 150 тисяч військовозобов'язаних українських чоловіків отримують допомогу в Німеччині на суму близько 1,3 млрд євро на рік.

Як пише BILD, експерт ХСС із зовнішньої політики Штефан Маєр вимагає припинити ці виплати.

"Потрібно покласти край отриманню цивільної допомоги чоловіками-українцями призовного віку. Якщо майже 151 000 українців віком від 18 до 63 років у нас отримують підтримку, то щось тут не так. Ця група осіб не має права на отримання цієї соціальної виплати і повинна або працювати у нас у Німеччині, або проходити військову службу в Україні", - сказав він.

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Зазначається, що загалом до Німеччини від початку війни прибуло рівно 304 144 144 українці призовного віку - і рівно 150 660 із них у березні 2025 року перебували на обліку як одержувачі допомоги. Середній розмір допомоги становить (на березень цього року) 882 євро на місяць. Таким чином, загалом українці призовного віку отримують від Німеччини 1,328 млрд євро на рік. Ці зобов'язання включають у себе як базові грошові виплати, так і витрати держави на житло та додаткові потреби.

Водночас українське посольство не бачить у цьому проблеми. Там заявили:

"Було б неправильно звинувачувати всіх українських чоловіків за кордоном у порушенні закону або ухиленні від мобілізації. Перебування українських чоловіків за кордоном не заборонено. Для виїзду необхідні відповідні документи. Значна частина чоловіків у Німеччині перебуває там на законних підставах і зареєстрована в системі військового обліку".

Українські біженці в Німеччині

Уряд Німеччини має намір скоротити кількість тих, хто отримує державну грошову допомогу Bürgergeld. Це торкнеться, зокрема, і деяких біженців з України.

Bürgergeld (дослівно - гроші для громадян) - це специфічний вид грошової допомоги в Німеччині, яку отримують не тільки безробітні, а й громадяни, які працюють, але й ті, чия зарплата, однак, недостатня для покриття всіх базових витрат.

Канцлер Фрідріх Мерц розповів, що уряд має намір запровадити суворіші правила призначення цієї допомоги.

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