Раніше передбачалося, що реформу буде проведено цього року.

Завершальний, третій, етап трансформації державного концерну "Укроборонпром" має розпочатися в червні-липні 2022 року.

Про це під час круглого столу повідомив директор з трансформації "Укроборонпрому" Станіслав Людкевич, передає кореспондент УНІАН.

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"Концерн не планує ніяких операцій з майном на перших двох етапах реформи. Спочатку буде здійснена корпоратизація - перетворення в господарські підприємства, з тим майном, яке належить їм на сьогодні. На другому етапі будуть створені функціональні холдинги, з тим майном, яке належить відповідним підприємствам холдингів на сьогодні. І тільки на третьому етапі, який, ми припускаємо, почнеться в червні-липні 2022 року, почнуться операції з майном, за поданням відповідних галузевих холдингів", - сказав він.

Людкевич додав, що зараз почався перший етап реформи: в активній фазі трансформації перебувають 65 підприємств Концерну. Під час цього етапу відбудеться перетворення організаційно-правових форм підприємств Концерну.

"Зі старих радянських форм "державне підприємство" і "казенне підприємство" ми перетворимо підприємства в господарські товариства. Це будуть акціонерні товариства та товариства з обмеженою відповідальністю. Це дозволить створити прозору систему управління і прозору систему контролю на таких підприємствах", - сказав він.

На другому етапі відбудеться формування галузевих науково-виробничих об'єднань. В рамках нового акціонерного товариства будуть створені субхолдинги за функціональними напрямками, додав він.

"Ці субхолдинги - авіаремонт, броньовані машини, ракетні системи, радарні системи та суднобудування. Окремий спецхолдинг буде створений для спецекспортерів, оскільки це міжнародний специфічний вид діяльності, який потребує окремого регулювання та окремої уваги. Деякі з підприємств "Укроборонпрому" відійдуть до нового холдингу "аерокосмічні системи", який знаходиться на початковому етапі створення", - сказав Людкевич.

Другий етап трансформації концерну має розпочатися з квітня 2022 року.

"Укроборонпром":

Державний концерн "Укроборонпром" був створений у 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової та спеціальної техніки та боєприпасів, що беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять понад 100 підприємств ОПК України.

У грудні 2020 року генеральний директор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв підписав наказ про початок корпоратизації держконцерну. Ліквідувати держконцерн планувалося до кінця червня 2021 року.

У травні 2021 року Гусєв заявив, що реформа концерну, яка передбачає його трансформацію в холдингові компанії, буде проведена до кінця поточного року.

Верховна Рада 13 липня ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект "Про реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності, що передбачає корпоратизацію Державного концерну "Укроборонпром".

Згідно з документом, передбачається побудова сучасної моделі корпоративного управління на підприємствах концерну "Укроборонпром", яка убезпечить їх від корупційних ризиків, конфлікту інтересів і прямого політичного впливу. Крім того, відбудеться оздоровлення підприємств "Укроборонпрому" на всіх рівнях: фінансовому, соціальному та виробничо-технологічному.

20 липня 2021 року Рада розблокувала підписання закону про реформування "Укроборонпрому"

Автор: Дмитро Шварц