Закон передбачає побудову сучасної моделі корпоративного управління на підприємствах концерну.

Верховна Рада прийняла в другому читанні та в цілому законопроект про реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності, що передбачає корпоратизацію державного концерну "Укроборонпром".

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття проекту закону "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності" (№3822) проголосували 256 народних депутатів при необхідному мінімумі у 226 голосів.

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Згідно з документом, передбачається побудова сучасної моделі корпоративного управління на підприємствах концерну "Укроборонпром", яка убезпечить їх від корупційних ризиків, конфлікту інтересів і прямого політичного впливу. Крім того, відбудеться оздоровлення підприємств "Укроборонпрому" на всіх рівнях: фінансовому, соціальному та виробничо-технологічному.

"Укроборонпром": що необхідно знати

Державний концерн "Укроборонпром" був створений у 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової та спеціальної техніки та боєприпасів, що беруть участь у військово-технічному співробітництві.

До складу концерну входять близько 140 підприємств ОПК України.

Генеральний директор державного концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв раніше підписав наказ про початок корпоратизації держконцерну. Також Гусєв заявив, що у 2021 році державний концерн припинить своє існування, а на його місці з'являться холдингові компанії.

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Автор: Дмитро Шварц