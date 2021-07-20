Верховна Рада 13 липня прийняла в другому читанні і в цілому даний законопроект.

Верховна Рада відхилила низку проектів постанов про скасування прийняття у другому читанні та в цілому законопроекту про реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності, що передбачає корпоратизацію державного концерну "Укроборонпром", і, таким чином, розблокувала підписання відповідного закону.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні, 20 липня, депутати відхилили 3 проекти постанов про скасування голосування за законопроект про реформування "Укроборонпрому" (№3822).

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Реформування "Укроборонпрому": що необхідно знати

Верховна Рада 13 липня прийняла в другому читанні та в цілому законопроект про реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності, що передбачає корпоратизацію Державного концерну "Укроборонпром".

Згідно з документом, передбачається побудова сучасної моделі корпоративного управління на підприємствах концерну "Укроборонпром", яка убезпечить їх від корупційних ризиків, конфлікту інтересів і прямого політичного впливу. Крім того, відбудеться оздоровлення підприємств "Укроборонпрому" на всіх рівнях: фінансовому, соціальному та виробничо-технологічному.

Державний концерн "Укроборонпром" був створений у 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової та спеціальної техніки та боєприпасів, що беруть участь у військово-технічному співробітництві.

До складу концерну входять близько 140 підприємств ОПК України.

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Автор: Богдан Слуцький