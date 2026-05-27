Посилки в 'Укрпошті' видаватимуть по-новому: що зміниться для українців

На першому етапі новий формат запрацює у 400 відділеннях міст-мільйонників та обласних центраів.

"Укрпошта" встановлює спеціальні комірки швидкої видачі всередині відділень, аби клієнти могли забрати посилку без очікування в загальній черзі до оператора.

Як повідомила пресслужба компанії, частина відправлень автоматично направлятиметься на отримання у новому форматі. Після прибуття посилки клієнт отримає SMS із кодом доступу, відкриває свою секцію та зможе забрати відправлення самостійно – без звернення до оператора.

На відміну від класичних поштоматів, ці комірки працюють безпосередньо у відділеннях і доступні в години їхньої роботи. Водночас звичний формат обслуговування залишається доступним.

"Ми давно шукали спосіб розвести потоки клієнтів: тих, хто приходить лише по посилку, і тих, хто користується іншими сервісами – від комунальних платежів до міжнародних поштових переказів. Тести ще тривають, але вже зараз видно: отримати посилку в Укрпошті без черги можна", – сказав генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

Зазначається, що на першому етапі новий формат запрацює у 400 відділеннях – передусім у містах-мільйонниках та обласних центрах. У столиці та Київській області пілотний проєкт уже запущено: там встановлено перші 120 комірок швидкої видачі.

З 1 квітня "Укрпошта" вперше з 2024 року оновила частину тарифів на пересилання посилок. У компанії пояснили це зростанням операційних витрат – насамперед на пальне, обслуговування інфраструктури та підтримку безперервної роботи мережі в умовах блекаутів.

У лютому стало відомо, що державний поштовий оператор хоче видавати кредити пенсіонерам. Так, після запуску власного банку "Укрпошти" пенсіонери зможуть отримувати короткострокові кредити.

