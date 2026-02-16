'Укрпошта' хоче видавати кредити пенсіонерам: що задумали у компанії

Наразі листоноші фактично самостійно кредитують літніх людей неофіційно, купуючи для них продукти.

Після запуску власного банку "Укрпошти" пенсіонери зможуть отримувати короткострокові кредити. Про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський в інтерв’ю РБК-Україна.

За його словами, листоноші неофіційно вже кредитують пенсіонерів, купуючи для них продукти в борг "на зошит". Компанія не забороняє таку діяльність листонош, але у випадку перевірки фінансового стану відділення дозволяє розходження у розмірі однієї мінімальної заробітної плати. Щоб, якщо виникла нестача, листоноша могла погасити її зі своєї зарплати.

"Закінчилась у бабусі пенсія, а їсти треба. Листоноша прийшла, запитала, що хоче бабуся. У неї зошит і вона відмічає "Петрівна. Дві пачки макарон – 76 грн". Купила, віддала Петрівні макарони", - пояснив Смілянський.

Відео дня

Він пояснив, що коли приходить пенсія, бабуся закриває попередній короткостроковий кредит.

"Коли запрацює банк, буде просто офіційний овердрафт (короткостроковий банківський кредит, - УНІАН)", - зазначив гендиректор "Укрпошти".

Інші плани "Укрпошти"

У компанії також розглядають можливість надавати послугу з відвідування літньої людини на замовлення клієнта.

"Діти могли поїхати в Польщу. Навіть, якщо у вас батьки на Сумщині в селі і ви хочете їм ліки вислати. Ви ж маєте спочатку піти в аптеку, їх купити, потім переслати. А у нас є "Аптека Укрпошти" – ви зайшли, купили і листоноша принесла, нікуди не треба ходити. Наша мета – надання на цій фіксованій інфраструктурі якомога більшої кількості послуг", - зазначив Смілянський.

Крім того, гендиректор "Укрпошти" вказав, що компанія розробляє необхідне програмне забезпечення і вже закупила POS-термінали, за допомогою яких буде здійснюватися оплата карткою при відключеннях світла. За його словами, ці міні комп’ютери зможуть довго працювати без світла. Планують запровадити цю послугу до літа цього року.

Поштовий банк - головні новини

В 2023 році в "Укрпошті" повідомляли, що хочуть отримати банківську ліцензію для надання розширеного переліку послуг громадянам.

Тодішній прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що в Україні буде створено поштовий банк шляхом передачі "Укрпошті" акцій банку, що раніше належали російським олігархам. За його словами, "Укрпошта" має свої відділення в усіх куточках країни, тож це відкриє нові можливості українцям, які не користуються цифровими інструментами.

У червні 2025 року Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт, який дозволить створити банк на базі "Укрпошти".

Вас також можуть зацікавити новини: