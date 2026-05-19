Нацбанк оштрафував 'Укрпошту' на космічну суму: яка причина

"Укрпошта" має сплатити штраф протягом п’яти робочих днів після отримання рішення НБУ.

Національний банк України оштрафував "Укрпошту" на 1,7 млн грн через порушення вимог законодавства на платіжному ринку.

Як повідомили в НБУ, компанія не забезпечила належну роботу системи корпоративного управління, внутрішнього контролю та управління ризиками під час надання фінансових платіжних послуг.

Порушення виявили за результатами безвиїзного нагляду та інспекційної перевірки станом на 1 листопада 2025 року. Йдеться про недотримання вимог закону "Про платіжні послуги" та нормативів НБУ щодо системи управління фінансових платіжних установ.

Відео дня

Рішення про штраф 18 травня ухвалив Комітет НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності банків і платіжної інфраструктури. "Укрпошта" має сплатити штраф протягом п’яти робочих днів після отримання рішення регулятора.

Конфлікт "Укрпошти" і НБУ

Між "Укрпоштою" та Національним банком України зараз триває регуляторний конфлікт. НБУ накладав на поштового оператора штрафи через порушення на платіжному ринку, неподання даних та відмову надати протоколи наглядової ради, а "Укрпошта" оскаржує це у судах.

Так, 17 березня Національний банк України оштрафував "Укрпошту" на 255 000 грн за порушення вимог законодавства на платіжному ринку через неподання до регулятора інформації / документів, що запитувалися відповідно до установлених Нацбанком вимог у встановлені строки.

27 березня "Укрпошта" повідомила про сплату штрафу у повному обсязі, проте заявила, що категорично не погоджується з підставами його застосування та оскаржуватиме відповідне рішення регулятора в судовому порядку.

Оператор наголосив, що регулятор наклав штраф "за невиконання очевидно незаконної вимоги, оскільки вона передбачала надання інформації та документів, які не стосуються сфери діяльності НБУ" та належать до компетенції акціонера "Укрпошти" – Міністерства розвитку громад та територій України.

Тоді ж в НБУ заявили про "відсутність в АТ "Укрпошта" належних систем корпоративного управління, внутрішнього контролю та управління ризиками". В заяві сказано, що "системний характер порушень протягом 2024–2026 років ставить під сумнів якість корпоративного управління в компанії та професійну компетентність її керівника – генерального директора Ігоря Смілянського".

30 березня генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський відреагував на заяви НБУ, заявивши, що звинувачення є безпідставними. У своєму дописі він заявив, що Нацбанк, на його думку, виходить за межі своїх повноважень, адже робить такі висновки без рішень суду. Також він відкинув оцінки регулятора щодо ризику дефолту "Укрпошти", наголосивши, що компанія завершила четвертий квартал із прибутком і має капітал у кілька мільярдів гривень.

31 березня голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев відреагував на ситуацію, зазначивши, що "особистий конфлікт між Пишним і Смілянським вочевидь перейшов допустимі межі", і комітет запросить пояснення у сторін.

Новини "Укрпошти"

У 2023 році в "Укрпошті" повідомляли, що хочуть отримати банківську ліцензію для надання розширеного переліку послуг громадянам.

У червні 2025-го Верховна Рада ухвалила в другому читанні закон, який дозволить створити банк на базі "Укрпошти". Віон передбачає запровадження нового виду банку – банку фінансової інклюзії, що здійснюватиме діяльність на підставі обмеженої банківської ліцензії.

У лютому гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський заявляв, що після запуску власного банку "Укрпошти" пенсіонери зможуть отримувати короткострокові кредити.

Вас також можуть зацікавити новини: