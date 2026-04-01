'Укрпошта' вперше з 2024 року підняла вартість доставки на деякі посилки

Відсьогодні, 1 квітня, "Укрпошта" вперше з 2024 року оновила частину тарифів на пересилання посилок. Про це повідомляє пресслужба поштового оператора.

"Для найменших посилок зміни становитимуть 5 гривень, а частина пріоритетних тарифів залишиться без змін. Більш помітне коригування стосуватиметься тих категорій, де чинні тарифи найбільше відставали від фактичної собівартості доставки, а також більш габаритних відправлень", - ідеться в повідомленні.

У компанії пояснюють це зростанням операційних витрат – насамперед на пальне, обслуговування інфраструктури та підтримку безперервної роботи мережі в умовах блекаутів.

Додатковий тиск на витрати створюють і наслідки ворожих обстрілів, зокрема потреба у відновленні автотранспорту та відділень. На цьому тлі компанія переглядає тарифи вибірково, залежно від формату відправлення.

Водночас клієнтам, для яких терміни доставки не критичні, "Укрпошта" й надалі зберігає тариф "Базовий", який дозволяє оптимізувати витрати на пересилання.

У лютому стало відомо, що державний поштовий оператор хоче видавати кредити пенсіонерам. Так, після запуску власного банку "Укрпошти" пенсіонери зможуть отримувати короткострокові кредити.

Раніше повідомлялося, що "Укрпошта" зробила ребрендинг та оновила логотип. У новому бренді символ присутності на мапі ("пін") поступився місцем поштовому ріжку у формі літері "У". Новий логотип для "Укрпошти" коштував 600 тисяч гривень.

