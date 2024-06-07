Тираж становить 560 тис. поштових марок, а вартість маркового аркуша – 120 грн.

Національний оператор поштового зв’язку "Укрпошта" анонсував нову марку "Україно, вперед!" з нагоди кваліфікації збірної України з футболу до Євро-2024, повідомляє прес-служба "Укрпошти".

"Національна збірна увірвалася на Євро-2024! Для "синьо-жовтих" це буде четвертий старт у фінальній стадії континентальної першості після змагань у 2012, 2016 та 2020 роках… Нехай цей випуск надихає нашу збірну на нові й нові перемоги, а для нас стане ейфорійною згадкою про них", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тираж становить 560 тис. поштових марок. Вартість маркового аркуша – 120 грн.

Відео дня

Придбати марку можна буде з 13 червня у відділеннях "Укрпошти" та філателістичних крамницях.

Марки від "Укрпошти" – останні новини

8 травня, на День пам'яті та перемоги над нацизмом, поштовий оператор відкрив продажі нової поштової марки "русскій воєнний флот – до дна!" у своїх відділеннях, філателістичних крамницях та онлайн магазинах.

16 травня, у День вишиванки, "Укрпошта" випустила дві нові марки із фрагментами вишивки Харківщини та АР Крим. Тоді повідомлялося, що аркуш "Кримськотатарська вишивка - код народу. Автономна Республіка Крим" та "Українська вишивка – код нації. Харківська область" обидві мають тираж марок по 800 000 екземплярів.

Вас також можуть зацікавити новини: