Тираж кожної марки становить 800 тисяч екземплярів.

16 травня, у День вишиванки, національний оператор поштового зв’язку "Укрпошта", як і анонсувалось, випускає дві нові марки із фрагментами вишивки Харківщини та АР Крим, повідомляє прес-служба "Укрпошти".

"За ескізи було використано зразки стародавніх вишиванок, наданих Національним музеєм українського народного декоративного мистецтва", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що аркуш "Кримськотатарська вишивка - код народу. Автономна Республіка Крим" має тираж марки у 800 000 екземплярів. Кількість марок в аркуші – 8+1 купон. Номінал кожної поштової марки – U. Це еквівалент – 15,00 грн.

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Аркуш "Українська вишивка – код нації. Харківська область" має тираж марки у 800 000 екземплярів. Кількість марок в аркуші – 8+1 купон. Номінал кожної поштової марки – F. Еквівалент – 30,00 грн.

"Укрпошта" – останні новини

1 травня стало відомо, що компанія зіткнулися з критикою у соціальних мережах після того як виставила на "Prozorro.Продажі" понад 500 старих автівок, щоб на виручені кошти оновити свій автопарк. У мережі тоді обурилися, що ці автомобілі не можуть передати армії.

10 травня поштовий оператор анонсував старт продажів на аукціонах посилок, які були незатребувані і через це невручені протягом шести місяців.

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