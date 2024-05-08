'Укрпошта' випустила нову марку присвячену знищенню російського флоту (фото)

Тираж нової поштової марки становить один мільйон екземплярів.

Сьогодні, на День пам'яті та перемоги над нацизмом, який Україна та світ вшановують 8 травня, "Укрпошта" відкрила продажі нової поштової марки "русскій воєнний флот – до дна!" у своїх відділеннях, філателістичних крамницях та онлайн магазинах. Про це повідомляє прес-служба "Укрпошти".

"Новинка продовжує легендарну серію, яку у квітні 2022-го почала поштова марка "Русскій воєнний корабль, іді… !". Авжеж, та сама, що передвістила знищення Збройними Силами України ворожого крейсера "Москва", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що тираж нової поштової марки становить 1 000 000 екземплярів.

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Вартість аркуша — 120 грн. Художник — Віктор Грудаков. Шрифт — UAF Sans Дмитра Растворцева, розроблений спеціально для ЗСУ.

Марки від "Укрпошти" - що відомо

"Русскій воєнний корабль, іді ...!" - знаменита фраза, яку промовив український морський піхотинець у відповідь на пропозицію ворожого російського військового корабля здатися під час атаки на острів Зміїний в перший день військового вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

У квітні 2022 року український поштовий оператор ввів в обіг поштові марки "Русскій воєнний корабль, іді ...! Героям слава!".

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