Укрпошта випустила нові поштові марки "Зброя перемоги. Made in UA". Про це повідомила Укрпошта в прес-релізі, який отримав УНІАН.
Поштовий блок складається з шести марок, на яких зобразили новітні українські зразки озброєнь. Дизайнерами колекції виступили Сергій та Олександр Харуки.
На марках присутні зображення розвідувального безпілотника "Shark", ударного БПЛА "Лютий"; FPV-дрону "Ескадрон"; САУ "Богдана"; бронеавтомобіля "Козак" та морського дрона MAGURA V5.
Колекція містить благодійну складову: 30 гривень з кожного поштового блоку будуть спрямовані на допомогу українським силам безпеки та оборони.
"Укрпошта організовує благодійний збір для військових з кожної марки, щоб підтримати наші сили безпеки та оборони і пришвидшити Перемогу. Наша українська зброя – це найкращий спосіб захистити українців від ворога", – заявив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.
Тираж поштового блоку складає 120 тис. примірників. 13 квітня продукція буде доступна у поштамтах міст – обласних центрів, у філкрамницях, а також онлайн у Поштовому маркеті. Пізніше марки з’являться у відділеннях поштового зв’язку.
Українські поштові марки – що цікавого
Нагадаємо, у грудні "Укрпошта" спільно з оперативним командуванням "Південь" випустила марки, присвячені українським захисникам.
А ще раніше, у вересні "Укрпошта" випустила поштову марку, на якій було зображено іноземну військову техніку: танки Challenger 2 та Leopard 2, ЗРК Patriot, САУ CAESAR та бойову машину піхоти M2 Bradley.