Марки випустили за сприяння Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.

Укрпошта випустила нові поштові марки "‎Зброя перемоги. Made in UA"‎. Про це повідомила Укрпошта в прес-релізі, який отримав УНІАН.

Поштовий блок складається з шести марок, на яких зобразили новітні українські зразки озброєнь. Дизайнерами колекції виступили Сергій та Олександр Харуки.

На марках присутні зображення розвідувального безпілотника "‎Shark"‎, ударного БПЛА "‎Лютий"‎; FPV-дрону "‎Ескадрон"‎; САУ "‎Богдана"‎; бронеавтомобіля "‎Козак"‎ та морського дрона MAGURA V5.

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Колекція містить благодійну складову: 30 гривень з кожного поштового блоку будуть спрямовані на допомогу українським силам безпеки та оборони.

"Укрпошта організовує благодійний збір для військових з кожної марки, щоб підтримати наші сили безпеки та оборони і пришвидшити Перемогу. Наша українська зброя – це найкращий спосіб захистити українців від ворога", – заявив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Тираж поштового блоку складає 120 тис. примірників. 13 квітня продукція буде доступна у поштамтах міст – обласних центрів, у філкрамницях, а також онлайн у Поштовому маркеті. Пізніше марки з’являться у відділеннях поштового зв’язку.

Українські поштові марки – що цікавого

Нагадаємо, у грудні "Укрпошта" спільно з оперативним командуванням "Південь" випустила марки, присвячені українським захисникам.

А ще раніше, у вересні "Укрпошта" випустила поштову марку, на якій було зображено іноземну військову техніку: танки Challenger 2 та Leopard 2, ЗРК Patriot, САУ CAESAR та бойову машину піхоти M2 Bradley.

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