Тираж поштового блоку становить 160 000 примірників.

"Укрпошта" презентувала поштовий випуск "Зброя Перемоги. Світ з Україною", що є продовженням однойменного благодійного випуску 2022 року.

Як повідомляє прес-служба поштового оператора в Telegram, тираж поштового блоку становить 160 000 примірників. Номінал кожної марки — F = 23,00 грн + 2,00 грн додатковий благодійний номінал.

На нових поштових марках зображені:

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бойові танки Challenger 2 (Велика Британія) та Leopard 2 (Німеччина);

зенітно-ракетний комплекс Patriot (США);

самохідна артилерійська установка CAESAR (Франція);

бойова машина піхоти M2 Bradley (США).

"Укрпошта" - останні новини

"Укрпошта" до Дня Незалежності презентувала спеціальний поштовий випуск "Україна-мати", який дорівнював тиражу в 600 тисяч примірників.

29 серпня у День пам’яті загиблих захисників України було випущено нову благодійну поштову марку "Вічна памʼять!".

14 вересня український поштовий оператор ввів в обіг нову поштову марку "Міста Героїв. Харківщина", яку випустили на честь річниці визволення від росіян міст регіону - Балаклії, Ізюму, Куп'янську та Харкова.

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