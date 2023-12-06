Марки введені в обіг з командувачем ОК "Південь" Андрієм Ковальчуком.

Сьогодні, 6 грудня, в День ЗСУ, в Україні за участю військових випустили нові марки, які презентували в Одесі.

"Укрпошта спільно з оперативним командуванням "Південь" до Дня Збройних сил України випустили марки, які присвятили українським захисникам", - йдеться у повідомленні оперативного командування "Південь".

Зазначається, що спільним підписом введення "у роботу" нових марок скріпили директор Одеської дирекції АТ "Укрпошта" Сергій Дрозд та командувач ОК "Південь" Андрій Ковальчук.

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Також йдеться, що презентовано ще одну марку, на якій - зображення Святого Миколая та військового літака, яка також присвячується ЗСУ.

За словами Дрозда, в Одесі ці марки "запустили" раніше ніж у Києві. Зокрема, на низці марок зображено символіку оперативного командування "Південь".

"До дня Збройних сил України, Укрпошта випустила чудові власні марки, яку ми запустили в обіг разом з командувачем ОК "Південь" генерал-майором Ковальчуком А.Т.", - повідомив Дрозд у Facebook.

Посадовець також оприлюднив відповідні фото з офіційної події та з зображенням марок.

Поштова марка "Подарунки Святого Миколая"

6 грудня в День Святого Миколая та День Збройних Сил України, "Укрпошта" вводить в обіг нову благодійну поштову марку "Подарунки Святого Миколая".

Тираж марки - 600 тисяч примірників, номінал — М, що відповідає тарифу на пересилання непріоритетного простого листа масою до 250 г у межах України. Автор поштового випуску — художник-ілюстратор Кость Лавро. Марка є благодійною, 5 гривень з її продажу піде на дрони та інше обладнання для ЗСУ.

Нагадаємо, "Подарунки Святого Миколая", конверт "Перший день", художня картка та новорічна кулька з маркою вже доступні в онлайн магазині й у відділеннях "Укрпошти".

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