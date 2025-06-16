Нова машина буде власною розробкою компанії "УкрАрмоТех".

Українська компанія "УкрАрмоТех" до кінця 2025 року хоче представити прототип власної гусеничної бронемашини. Про це з посиланням на директора компанії Геннадія Хіргія повідомив портал Defense Express.

"У нас завдання до кінця цього року продемонструвати прототип гусеничної техніки", - заявив керівник оборонного підприємства.

За його словами, мова йде про машину, яка буде "повністю власною розробкою" компанії. В її створенні беруть участь як вітчизняні спеціалісти, так і закордонні консультанти.

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Характеристики машини наразі невідомі. Вочевидь, при її розробці інженери враховують досвід експлуатації Силами оборони закордонних зразків. В першу чергу - знаменитого бронетранспортера M113, який тривалий час залишався основним бронетранспортером Сполучених Штатів.

Не можна виключати, що спочатку машина буде мати якийсь відсоток західних комплектуючих, а потім "УкрАрмоТех" зробить ставку на максимальну локалізацію виробництва.

Українська бронетехніка - головне

Розробники нової машини справедливо звертають увагу на те, що на сьогодні техніка на гусеничному ходу у дефіциті.

Зазначимо зі свого боку, що раніше Україна вже намагалась зробити власну гусеничну бронемашину - йдеться про бойову машину на шасі танка Т-64Б, створену для ведення бою у місті. Вона отримала назву "Азовець".

Бойова машина мала масу близько 41 т та могла розганятись до 65 км/год. Озброєння розмістили у двох бойових модулях. До його складу могли входити дві 23-мм гармати ГШ-23, кулемети, а також протитанкові ракети.

Скоріш за все, було виготовлено лише один екземпляр. Як повідомлялось у минулому році, росіяни знайшли його на окупованих територіях.

Водночас, Україні вдалося налагодити виробництво колісних бронеавтомобілів. Раніше компанія "УкрАрмоТех" представила нову броньовану машину GYURZA-O2.

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