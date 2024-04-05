Бойову машину підтримки танків українські інженери збудували на базі танка Т-64.

Російські сили виявили розроблену в Україні бойову машину підтримки танків (БМПТ) "Азовець", яка отримала широку популярність задовго до війни. Про це із посиланням на російські ЗМІ повідомляє портал "Мілітарний".

За словами самих росіян, бойову машину було закопано на території бази "Азова": нібито, місце показали жителі околиць. Оптика та озброєння у машини були відсутні.

БМПТ "Азовець" розробили у 2015 році, а випробовувати машину почали у 2016-му. Її створили на шасі танка Т-64. Маса бойової машини становить приблизно 41 т. До складу екіпажу входить чотири особи: командир, два оператори-стрільці та механік-водій.

Головною відмінністю машини можна назвати високий рівень захисту. Його забезпечує наступність з танком, а також динамічний захист "Ніж" (за іншими даними українські інженери застосували ДЗ "Дуплет").

Машина отримала дві 23-мм гармати ГШ-23. Крім того, було показано варіант установки на неї додаткового озброєння, що складається з двох 7,62 мм кулеметів ПКТ. Запас ходу по шосе становив 500 км.

Застосування БМПТ на фронті - що відомо

Раніше стало відомо про використання на фронті російських БМПТ "Термінатор-2". Вони отримали досить обмежене застосування в бойових умовах, проте сьогодні вже є підтвердження ураження таких машин.

Серед переваг БМПТ "Термінатор" називають непоганий захист та широкі функціональні можливості. Про те, на що саме здатний цей тип бойової техніки, ви зможете прочитати у нашому матеріалі.

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