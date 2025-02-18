Бронеавтомобіль призначений для транспортування особового складу (10+1).

Українська оборонна компанія UkrArmoTech представила на виставці озброєнь IDEX в Абу-Дабі нову броньовану машину GYURZA-O2. Про це вона повідомила на своїй сторінці в мережі Facebook.

"‎УКР АРМО ТЕХ представляє нову модель броньованого авто на спеціалізованому шасі. Покращений захист капсули, вузлів та агрегатів і, головне, екіпажу на рівнях 2 і 3 за стандартом NATO STANAG 4569", – йдеться у заяві компанії. ‎

Таким чином, пасажирський відсік GYURZA-O2 забезпечує захист від бронебійно-запалювальних куль патрона 7,62х39-мм, а корпус від уламків 155-мм осколково-фугасного снаряда на дистанції 80 м.

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Машину оснастили V-подібним днищем для розсіювання енергії вибуху і спеціальними кріслами з амортизацією, які захищають від вибухових навантажень.

Бронемашина отримала турбодизель Cummins ISDe 6.7-330 потужністю 385 к. с., максимальна швидкість по шосе становить 110 км/год. GYURZA-O2 має бойовий модуль з кулеметом М2 Browning 12,7 з боєкомплектом 300 патронів. Повна маса броньованого автомобіля становить 16 тон.

Компанія-виробник має великі плани щодо своєї новинки. "Цьогоріч українські Сили оборони зможуть отримати сотні броньовиків GYURZA-02", – кажуть в UkrArmoTech.

Нова українська бронетехніка

Нагадаємо, у минулому році було представлено український бронеавтомобіль "Варта 2". Серед головних особливостей нової розробки – доволі потужне озброєння.

Бронемашина отримала бойовий модуль "Січ", який має 30 мм автоматичну гармату. Завдяки цьому "Варта 2" може ефективно боротись з бронетехнікою росіян.

Також у 2024-му в Міністерстві оборони кодифікували та допустили до постачання у ЗСУ новий бронетранспортер "Хорунжий", який являє собою глибоку модернізацію радянського БТР-60.

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