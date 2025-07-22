Фахівці пропонують створити офіційний перелік заборонених продуктів.

Автори нового законопроєкту №13505 пропонують повністю вивести з обігу російський IT-продукт до 2030 року. Про це повідомляється на офіційному порталі Верховної Ради.

"В умовах гібридної агресії проти України виникла об’єктивна потреба у законодавчому врегулюванні питань визнання таких продуктів (маються на увазі російські IT-продукти, – УНІАН) ворожими", – кажуть автори ініціативи.

Наразі головна проблема полягає в тому, що в чинному законодавстві відсутні чіткі критерії, завдяки яким можна визначити вороже програмне забезпечення.

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Автори законопроєкту пропонують визнати ворожими ІТ-продукти, які:

були створені Російською Федерацією (або належать країні-агресору);

мають бенефіціарів, які пов’язані із державами, ворожими до України;

використовуються для збирання чи передачі інформації у загрозливий для України спосіб;

знаходяться у відкритих санкційних списках інших держав чи організацій.

Фахівці пропонують створити офіційний перелік заборонених продуктів, який вестиме Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації (Держспецзв'язку). Передбачається, що пропозиції до переліку будуть вносити СБУ та Національний банк України.

У разі ухвалення основні положення законопроєкту набудуть чинності через шість місяців після публікації. Обмеження щодо ворожого ІТ-продукту торкнуться держорганів, критичної інфраструктури, оборонного сектора та платіжних систем.

Порушення заборони каратиметься фінансовими санкціями – 2% від річного обороту компанії з 1 січня 2030 року. Винятки передбачаються тільки для розвідувальних органів.

Російська ІТ-сфера – останні новини

Apple вирішила відключити росіян від платформи для створення корпоративних додатків Apple Developer Enterprise Program. Платформа ADEP використовувалася практично всіма великими корпораціями і компаніями-розробниками РФ. Завдяки їй співробітники компаній мали цифрові інструменти всередині своєї екосистеми.

На момент введення обмежень РФ не мала альтернативи ADEP. Тому, за словами росіян, через них російські компанії зіткнулися з серйозними труднощами.

Також повідомлялось, що в Google вирішили перекрити заробіток для розробників додатків з РФ.

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