Компанія-розробник заявляла про реєстрацію в США, хоча штаб-квартира знаходилася в Новосибірську.

Тисячі додатків для смартфонів в Apple store та Google play містять комп'ютерний код, розроблений Pushwoosh. Технологічна компанія позиціонує себе як така, що базується в США, але насправді є російською.

За даними видання Reuters, дізнавшись про своє російське коріння, компанія видалила програмне забезпечення Pushwoosh із семи загальнодоступних додатків, посилаючись на проблеми безпеки.

Армія США заявила, що в березні видалила додаток, що містить код Pushwoosh, виходячи з тих же побоювань. Зазначається, що додатком користувалися солдати однієї з головних військово-навчальних баз країни.

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Відзначається, що штаб-квартира Pushwoosh знаходиться в Новосибірську, де вона зареєстрована як компанія-розробник програмного забезпечення, яка також займається обробкою даних. У компанії працює близько 40 чоловік, а виручка в минулому році склала близько 2,4 мільйона доларів. Pushwoosh зареєстрований в уряді РФ для сплати податків в Росії.

При цьому в соцмережах та в документах регулюючих органів США вона представлена як американська компанія, що базувалася в різний час в Каліфорнії, Меріленді та Вашингтоні.

Pushwoosh надає підтримку обробки коду та даних розробникам програмного забезпечення, дозволяючи їм профілювати онлайн-активність користувачів додатків для смартфонів та надсилати індивідуальні push-сповіщення з серверів Pushwoosh.

На своєму веб-сайті Pushwoosh заявляє, що не збирає конфіденційну інформацію, але російська влада змусила місцеві компанії передати дані користувачів національним службам безпеки.

За словами засновник Pushwoosh Макса Конєва, компанія не намагалася приховати своє російське походження.

"Я пишаюся тим, що я росіянин, і ніколи б цього не приховував", - заявив Конєв.

При цьому він запевнив, що компанія "не має ніякого відношення до російського уряду" та зберігає свої дані в США і Німеччині.

У свою чергу експерти з кібербезпеки заявили, що зберігання даних за кордоном не завадить російським спецслужбам змусити російську фірму дати доступ до цих даних.

Росія є світовим лідером в області хакерських атак і кібершпигунства, що шпигує за іноземними урядами і промисловими підприємствами в пошуках конкурентної переваги.

Код Pushwoosh потрапив в додатки багатьох міжнародних компаній, впливових некомерційних і державних установ. При цьому зазначено, що бізнес компанії з державними установами США і приватними компаніями може порушити договірні відносини і закони Федеральної торгової комісії або привести до санкцій.

Експерти з санкцій заявили, що Вашингтон може прийняти рішення про введення обмежень щодо Pushwoosh.

За даними Appfigure, код Pushwoosh був вбудований майже в 8 тисяч додатків в Apple store і Google play. При цьому на сайті Pushwoosh говориться, що в його базі даних зареєстровано понад 2,3 мільярда пристроїв.

"Pushwoosh збирає дані Користувачів, включаючи точну геолокацію, у конфіденційних та державних додатках, що може дозволити інвазивне відстеження в масштабі. Ми не виявили жодних явних ознак обману або злого умислу в діяльності Pushwoosh, що, безумовно, не знижує ризик витоку даних програми в Росію", — сказав співзасновник компанії Confiant Джером Дангу.

Експерт по Росії лондонського аналітичного центру Chatham House Кейр Джайлс зазначив, що незважаючи на санкції проти Росії, "значне число" російських компаній як і раніше торгує за кордоном і збирає особисті дані користувачів.

"Враховуючи російські закони про внутрішню безпеку, не повинно бути сюрпризом, що з прямими зв'язками або без прямих зв'язків з російськими державними шпигунськими кампаніями фірми, які обробляють дані, будуть прагнути приховати своє російське коріння", - вказав Джайлс.

Санкції проти Росії - що відомо

З перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну західні країни, а також деякі інші стали активно вводити санкції проти Кремля і її посібників. Обмеження вже торкнулися всіх галузей промисловості, а багато західних компаній пішли з російського ринку.

6 жовтня ЄС затвердив восьмий пакет санкцій проти РФ, який передбачає обмеження цін на нафту для третіх країн, нові заборони на імпорт і експорт на 7 мільярдів євро.

При цьому представник Єврокомісії Крістіан Віганд заявити, що вже заморожені російські активи на 17,5 мільярда євро.

У свою чергу Польща разом з Литвою, Латвією та Естонією розробила новий пакет санкцій проти Росії.

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