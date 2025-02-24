Повідомляється, що доступ обмежили ще 12 лютого.

Корпорація Apple більше не надає російським розробникам доступ до Apple Developer Enterprise Program – платформи для створення корпоративних додатків. Доступ обмежили ще 12 лютого, пише російський РБК.

Ця платформа дає змогу компаніям робити iOS-додатки і поширювати їх серед співробітників в обхід магазину App Store. На Росії стверджують, що таке рішення створює для вітчизняних розробників масу проблем.

Повідомляється, що платформу ADEP використовували практично всі великі корпорації і компанії-розробники РФ, щоб забезпечити співробітників цифровими інструментами всередині своєї екосистеми. Розроблені на ній застосунки перестали працювати, і бізнес поки що не знайшов прямої альтернативи цьому інструменту.

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Зазначимо, що Apple однією з перших заявила про припинення співпраці з РФ після 24 лютого 2022 року і відхід з російського ринку. Компанія припинила експорт усіх продуктів компанії і відключила Apple Pay та інші сервіси.

При цьому, є відомості, що компанія досі частково присутня на ринку. Так, новенькі iPhone 16 на старті можна було вільно купити в РФ, навіть всупереч санкціям. А минулого року Apple поповнила бюджет Росії на $13 млн, сплативши антимонопольний штраф.

У найближчих планах у Apple анонс нового MacBook Air – "найпізніше" в березні. Ключовим оновленням стане новий процесор Apple M4, який забезпечить помітне поліпшення продуктивності та автономності.

До слова, головною новинкою Apple у 2025 році буде не Айфон, а пристрій для розумного будинку, схожий на HomePod, оснащений екраном. Принаймні за словами інсайдера Марка Гурмана з Bloomberg.

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