БПЛА створений спеціально для проведення глибинної аеророзвідки та коригування, у тому числі, західного далекобійного озброєння, такого, як HIMARS.

В Україні презентували новий безпілотник "ШАРК", який здатен вирішувати всі основні задачі з розвідки, спостереження та коригування вогню.

Про це повідомляється в прес-релізі компанї-виробника "Укрспецсистемс".

"Ми почали працювати над ним вже після 24 лютого, в умовах повномасштабного вторгнення рф. І менш ніж за пів року "ШАРК" вже літав. Подвійна гордість, що це повністю український безпілотник – від ідеї до виробництва", - зазначили в компанії.

Як пише Українська правда, "ШАРК" має надійний зашифрований зв'язок і створений спеціально для проведення глибинної аеророзвідки та коригування, у тому числі, західного далекобійного озброєння, наприклад HIMARS.

Завдяки надійному модулю зв'язку БПЛА може залетіти в тил ворога на відстань до 60 км, а сучасна система камер дає змогу вести спостереження за об'єктом на відстані до 5 км.

"ШАРК" обладнаний камерою з 30-кратним оптичним збільшенням і додатковим цифровим зумом.

Технічні характеристики ШАРК:

✔️ час польоту – понад 2 години,

✔️ дальність зв'язку – 60 км,

✔️ практична стеля – 2000 м,

✔️ камерна система – Full HD електрооптичний сенсор з 30-кратним оптичним збільшенням і додатковим цифровим зумом,

✔️ злітна маса – 10 кг,

✔️ розмах крил – 1,91 м,

✔️ час розгортання – 15 хвилин,

✔️ температура експлуатації – від -15 С до +50 С,

✔️ метод шифрування – AES256,

✔️ крейсерська швидкість – 70-90 км/год,

✔️ максимальна швидкість польоту – 150 км/год,

✔️ швидкість звалювання – 60 км/год,

✔️ спосіб зльоту – катапульта,

✔️ спосіб посадки – парашут.

Укрспецсистемс - що відомо

ТОВ "Укрспецсистемс" – українська компанія, створена у 2014 році. Вона розробляє та виготовляє військові й цивільні комплекси БПЛА, наземні станції управління, корисне навантаження, компоненти та програмне забезпечення.

"Укрспецсистемс" випускає два класи безпілотників – оперативно-тактичного рівня PD-2 та тактичний безпілотник "ШАРК".

Інші БПЛА для України

Як повідомляв УНІАН, Збройні сили України отримають 11 потужних комплексів безпілотників PUMA-LE вартістю понад 540 млн грн.

Вони оснащені звичайною та тепловізійною камерою з 6-кратним зумом. Це дозволяє виявляти противника вдень, вночі та за будь-якої погоди. Завдяки антенам безпілотники долають відстань до 60 км. Ці дрони перебувають у польоті близько 6 годин і підіймаються на висоту до 3 кілометрів. Це робить їх непомітними для окупантів

Безпілотні комплекси PUMA-LE перебувають на озброєнні у 18 країнах світу. Серед них США, Велика Британія, Німеччина, Франція та інші.

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