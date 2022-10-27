В Україні презентували новий безпілотник "ШАРК", який здатен вирішувати всі основні задачі з розвідки, спостереження та коригування вогню.
Про це повідомляється в прес-релізі компанї-виробника "Укрспецсистемс".
"Ми почали працювати над ним вже після 24 лютого, в умовах повномасштабного вторгнення рф. І менш ніж за пів року "ШАРК" вже літав. Подвійна гордість, що це повністю український безпілотник – від ідеї до виробництва", - зазначили в компанії.
Як пише Українська правда, "ШАРК" має надійний зашифрований зв'язок і створений спеціально для проведення глибинної аеророзвідки та коригування, у тому числі, західного далекобійного озброєння, наприклад HIMARS.
Завдяки надійному модулю зв'язку БПЛА може залетіти в тил ворога на відстань до 60 км, а сучасна система камер дає змогу вести спостереження за об'єктом на відстані до 5 км.
"ШАРК" обладнаний камерою з 30-кратним оптичним збільшенням і додатковим цифровим зумом.
Технічні характеристики ШАРК:
✔️ час польоту – понад 2 години,
✔️ дальність зв'язку – 60 км,
✔️ практична стеля – 2000 м,
✔️ камерна система – Full HD електрооптичний сенсор з 30-кратним оптичним збільшенням і додатковим цифровим зумом,
✔️ злітна маса – 10 кг,
✔️ розмах крил – 1,91 м,
✔️ час розгортання – 15 хвилин,
✔️ температура експлуатації – від -15 С до +50 С,
✔️ метод шифрування – AES256,
✔️ крейсерська швидкість – 70-90 км/год,
✔️ максимальна швидкість польоту – 150 км/год,
✔️ швидкість звалювання – 60 км/год,
✔️ спосіб зльоту – катапульта,
✔️ спосіб посадки – парашут.
Укрспецсистемс - що відомо
ТОВ "Укрспецсистемс" – українська компанія, створена у 2014 році. Вона розробляє та виготовляє військові й цивільні комплекси БПЛА, наземні станції управління, корисне навантаження, компоненти та програмне забезпечення.
"Укрспецсистемс" випускає два класи безпілотників – оперативно-тактичного рівня PD-2 та тактичний безпілотник "ШАРК".
Інші БПЛА для України
Як повідомляв УНІАН, Збройні сили України отримають 11 потужних комплексів безпілотників PUMA-LE вартістю понад 540 млн грн.
Вони оснащені звичайною та тепловізійною камерою з 6-кратним зумом. Це дозволяє виявляти противника вдень, вночі та за будь-якої погоди. Завдяки антенам безпілотники долають відстань до 60 км. Ці дрони перебувають у польоті близько 6 годин і підіймаються на висоту до 3 кілометрів. Це робить їх непомітними для окупантів
Безпілотні комплекси PUMA-LE перебувають на озброєнні у 18 країнах світу. Серед них США, Велика Британія, Німеччина, Франція та інші.