Безпілотні комплекси PUMA-LE перебувають на озброєнні у 18 країнах світу.

Збройні сили України отримають 11 потужних комплексів безпілотників PUMA-LE вартістю понад 540 млн грн.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Дрони оснащені звичайною та тепловізійною камерою з 6-кратним зумом. Це дозволяє виявляти противника вдень, вночі та за будь-якої погоди. Завдяки антенам безпілотники долають відстань до 60 км. Така дистанція допоможе захисникам пробиратися в тил ворога. Дрони перебувають у польоті близько 6 годин і підіймаються на висоту до 3 кілометрів. Це робить їх непомітними для окупантів", – йдеться в повідомленні.

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Безпілотні комплекси PUMA-LE перебувають на озброєнні у 18 країнах світу. Серед них США, Велика Британія, Німеччина, Франція та інші.

БПЛА на війні в Україні

Безпілотники є дуже важливим засобом на війні. Завдяки ним українські бійці можуть проводити розвідку місцевості, не ризикуючи власним життям.

Останнім часом з фронту майже не надходить інформація про роботу турецьких БПЛА "Байрактар". Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що незважаючи на відсутність відео з передової, українські захисники як і раніше використовують ці БПЛА, просто останнім часом інформацію про роботу дронів почали менше поширювати в публічному просторі.

Крім того, 17 квітня 2022 року державний концерн "Укроборонпром" натякнув, що в Україні завершують розробку ударного безпілотника з дальністю до 1000 кілометрів. Вага його бойової частини становитиме 75 кілограмів.

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