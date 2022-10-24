Збройні сили України отримають 11 потужних комплексів безпілотників PUMA-LE вартістю понад 540 млн грн.
Про це повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"Дрони оснащені звичайною та тепловізійною камерою з 6-кратним зумом. Це дозволяє виявляти противника вдень, вночі та за будь-якої погоди. Завдяки антенам безпілотники долають відстань до 60 км. Така дистанція допоможе захисникам пробиратися в тил ворога. Дрони перебувають у польоті близько 6 годин і підіймаються на висоту до 3 кілометрів. Це робить їх непомітними для окупантів", – йдеться в повідомленні.
Безпілотні комплекси PUMA-LE перебувають на озброєнні у 18 країнах світу. Серед них США, Велика Британія, Німеччина, Франція та інші.
БПЛА на війні в Україні
Безпілотники є дуже важливим засобом на війні. Завдяки ним українські бійці можуть проводити розвідку місцевості, не ризикуючи власним життям.
Останнім часом з фронту майже не надходить інформація про роботу турецьких БПЛА "Байрактар". Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що незважаючи на відсутність відео з передової, українські захисники як і раніше використовують ці БПЛА, просто останнім часом інформацію про роботу дронів почали менше поширювати в публічному просторі.
Крім того, 17 квітня 2022 року державний концерн "Укроборонпром" натякнув, що в Україні завершують розробку ударного безпілотника з дальністю до 1000 кілометрів. Вага його бойової частини становитиме 75 кілограмів.
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