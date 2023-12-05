Реєстр отримувачів соціальної підтримки готовий і поступово наповнюється.

В Україні незабаром буде створено Єдину соціальну систему, де буде міститися вся інформація про отримувачів соціальної допомоги та види їхніх виплат.

Як розповіла міністр соціальної політики Оксана Жолнович в інтерв’ю "Еспресо", в ЄСС – єдиній соціальній системі буде видно, яку допомогу людина отримує і по яких програмах.

"Реєстр отримувачів соціальної підтримки готовий і поступово наповнюється. Переселенці вже там. Далі йдуть особи, які отримують субсидії. Далі ще десять допоміг, які стосуються дітей та людей з інвалідністю. Ми поступово затягуємо в Реєстр інформацію щодо всіх виплат та послуг, за рік-два там будуть всі українці, які отримують соціальну допомогу", - сказала міністр.

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Що стосується особистого кабінету користувача в такій системі, за її словами, наразі такого функціоналу немає, але він планується - кабінет отримувача допомоги й соціальної послуги.

"І коли людина претендуватиме на послугу, вона побачить всі можливі варіанти. Бо зараз люди іноді не усвідомлюють, яку допомогу і чому саме таку вони вже отримують, і на яку мають право. Кажуть, наприклад, що пенсія маленька. Але додайте ще 2000 гривень субсидії, ще 1000 гривень – надбавка на догляд. Можливо, ще якась допомога надається. І сукупно вже вийде помітна сума. Все має бути пораховано", - зазначила Жолнович.

Соціальна допомога в Україні - головні новини

В липні 2023 року Кабінет міністрів змінив порядок призначення виплат внутрішньо переміщеним особам (ВПО) з 1 серпня та з 1 вересня для певних категорій переселенців. Зокрема, виплати не продовжуватимуться особам, які перебувають за кордоном більше 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих причин або повернулися до покинутого місця проживання. Крім того, виплати не продовжували особам, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі або були засуджені за колабораціонізм.

З 1 вересня виплати було припинено тим ВПО, які від моменту ухвалення даної постанови здійснювали крупні покупки – новий транспортний засіб (з року випуску якого минуло менше 5 років), земельну ділянку, квартиру, будинок на суму більше 100 тис. грн, а також особам, які мають на депозитному більше 100 тис. грн чи придбали іноземну валюту чи банківські метали на загальну суму більше 100 тис. грн.

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