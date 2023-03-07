Найбільшу динаміку відновлення у лютому, порівняно з січнем, показали Кіровоградська - 21%, Дніпропетровська - 15%, Чернівецька - 15%, Миколаївська - 14%, Чернігівська області - 14%.

Після січневого рекорду, коли на ринку праці було зафіксовано найбільшу кількість вакансій з моменту повномасштабного вторгнення РФ, тренд зростає.

За даними СУН (системи управління наймом Work.ua), у лютому кількість пропозицій роботи зросла на 11%, порівняно з січнем.

Найбільшу динаміку відновлення у лютому, порівняно з січнем, показали Кіровоградська - 21%, Дніпропетровська - 15%, Чернівецька - 15%, Миколаївська - 14%, Чернігівська області - 14%.

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Лідирувати за кількістю розміщених вакансій продовжують Київська - 20 034 пропозицій роботи, Львівська - 6 914, Дніпропетровська - 6 401, Одеська - 4 469, Івано-Франківська області - 2 000.

П’ятірка категорій з найбільшим приростом вакансій у лютому порівняно з січнем:

Логістика, склад, ЗЕД - 5 700 (+16%).

Медицина, фармацевтика - 4 805 (+13%).

Будівництво, архітектура - 2 719 (+14%).

Охорона, безпека - 1 100 (+15%).

Юриспруденція - 814 (+23%).

Найбільший приріст вакансій у лютому спостерігався за посадами "Садівник" (+133%), "Дизайнер інтер'єру" (+116%), "Інженер з пожежної безпеки" (+75%), "Помічник адвоката" (+65%), "Зубний технік" (+60%).

Частіше в Україні шукають продавців-консультантів, менеджерів з продажу, бухгалтерів, водіїв і кухарів.

Усе більше українців знаходять роботу - як порівняти із січнем, у лютому шукачів стало менше, конкуренція зменшилась і тримається на рівні грудня 2022 року.

Найбільша конкуренція шукачів на вакансію спостерігається в Київській, Харківській, Вінницькій, Волинській, Запорізькій областях. У прифронтових регіонах шукачі активізуються. Ті, хто повернулись, почали шукати своє місце на ринку праці.

Найменша конкуренція у Закарпатській, Чернівецькій, Херсонській, Тернопільській, Кіровоградській областях.

Конкурентними лишаються посади, за якими не передбачено обов’язкової присутності в офісі, де можна працювати з будь-якої точки світу, наприклад, верстальник, спеціаліст чату, Front-end програміст, вебдизайнер. Відчувається брак електрослюсарів, гірників, ендокринологів, лікарів УЗД, складальників верху взуття й програмістів ЧПК.

Вперше від повномасштабного вторгнення медіанна зарплата по Україні зросла з 15 000 до 15 500 грн. Помітні зарплатні коливання і на регіональному рівні, наприклад, у Львівській області, де минулого року платили від 14 000 до 15 000 грн, зараз пропонують у середньому 15 500.

Найвищу зарплату в лютому пропонували:

медіабаєрам - 50 000 грн;

водіям-міжнародникам - 41 500 грн;

рихтувальникам - 32500 грн;

рієлторам - 30 000 грн;

дизелістам - 27 500 грн.

В окремих сферах також було зростання зарплат. Підвищення торкнулося топменеджерів і керівництва вищої ланки, фахівців, які працюють у страхуванні, сфері обслуговування, виробництві, займаються дизайном, та тих, хто працює у сфері телекомунікацій.

П'ятірка категорій з найбільшою зарплатою незмінна. Лідирує категорія "Нерухомість", в якій платять 30 000 грн. Далі "Топменеджмент, керівництво вищої ланки" - 30 000 грн; "Транспорт, автобізнес" - 22 500 грн; "Продаж, закупівля" - 20 000 грн та "Сільське господарство, агробізнес" - 19 500 грн.

Найменше оплачувалася робота прибиральників - 8 000 грн, санітарів - 8 500 грн, посудомийників - 9 000 грн, асистентів ветеринарного лікаря та майстрів виробничого навчання - по 10 000 грн.

За даними СУН (системи управління наймом Work.ua), в лютому в пошуках роботи перебувало більше жінок, аніж чоловіків — на ринок праці в останній місяць зими вийшло 35 011 шукачок, тоді як шукачів — 25 817.

У лютому збільшилось кандидатів, які шукали роботу дистанційно, на 16,84% більше ніж у січні.

Прибуло кандидатів у таких сферах:

"Маркетинг, реклама, PR" (+11%);

"ЗМІ, видавництво, поліграфія" (+11%);

"Сільське господарство, агробізнес" (+7%);

"Продаж, закупівля" (+3%);

"Медицина, фармацевтика" (+2%).

Робота під час війни

Станом на 29 квітня 2022 року кількість вакансій в Україні зменшилася у 20 разів порівняно з довоєнним часом.

За даними сайту з пошуку роботи Work.ua у липні кількість вакансій зросла на 14%.

У жовтні 2022 року максимальна кількість вакансій, які були розміщені на Work.ua, залишилася на рівні попереднього місяця - 56 719 проти 56 554 вакансій. Падіння не відбулося. Зростання склало 0,3%, при тому, що у вересні приріст був 16%, в серпні - 20%

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