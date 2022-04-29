Відкриваються вакансії переважно на заміну співробітників, які виїхали, або підприємства після релокації шукають працівників на новому місці.

В Україні у квітні кількість відкритих вакансій зменшилася в 20 разів, якщо порівнювати з довоєнним періодом.

Про це йдеться в аналітичному огляді ринку праці, підготовленим експертним центром кадрового порталу grc.ua.

"Війна примусила бізнес скорочувати та оптимізувати свою діяльність, частина компаній взагалі припинила існування. Українські спеціалісти, які втратили роботу через переїзд у інші міста або через скорочення чи звільнення, активно шукають роботу. Однак попит на роботу значно перевищує пропозиції. У квітні відкритих вакансій в цілому в Україні в 20 разів менше, ніж у довоєнний період. В пріоритеті українських компаній збереження та підтримка існуючих працівників", - йдеться в повідомленні.

У дослідженні зазначається, що відкриваються вакансії переважно на заміну співробітників, які виїхали, або підприємства після релокації шукають працівників на новому місці.

При цьому з початку війни переважна більшість компаній (78%) здійснили непопулярні заходи стосовно своїх співробітників.

"Чверті опитаних не виплатили заробітну плату. Звільнили або скоротили працівників у 16,5% компаній, 10% відправили у відпустку за свій рахунок. Чверть опитаних, якщо й працює, то отримує неповну виплату заробітної плати. Найбільше респондентів відповіло, що їм скоротили заробітну плату більше ніж на 30%", - йдеться в повідомленні.

Дані були отримані в результаті бліц-опитування, проведеного кадровим порталом grc.ua у березні 2022 року. В опитуванні взяли участь 311 компаній осіб з різних галузей та регіонів України.

Раніше повідомлялося, що з початком повномасштабної війни в Україні, яку розв'язала РФ, деякі українці втратили роботу або вимушені шукати нові вакансії через евакуацію якомога далі від небезпеки та агресії окупантів.

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