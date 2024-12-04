Акцизи за цим законом будуть поступово наближатися у своєму обсязі до мінімальних вимог ЄС.

Верховна Рада сьогодні, 4 грудня, ухвалила закон про підвищення акцизів на тютюнові вироби. Законопроєкт №11090в другому читанні підтримали 237 депутатів.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк в своєму Telegram-каналі.

"Наступного року пачка цигарок зросте десь на +40 грн. Може більше, так як акцизи цим законом будуть привʼязані до євро і поступово наближатися у своєму обсязі до мінімальних вимог ЄС", - ідеться в повідомленні політика.

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При цьому депутат відмітив, що не пройшли правки про вирівнювання акцизів по тютюновим виробам для електричного нагрівання (ТВЕНам).

Підвищення акцизів на тютюнові вироби в Україні - останні новини

4 червня 2024 року депутати Верховної Ради України підтримали в першому читанні законопроєкт №11090 про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби. Тоді документ підтримали 249 народних депутатів.

Народний депутат Ярослав Железняк тоді повідомив, що у 2025 році акциз збільшиться на 23%, а потім, у 2016-2028 роках, буде зростати на 5% щороку. При цьому, він зазначив, що у 2024 році чекати на збільшення можна тільки у випадку девальвації національної валютию.

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