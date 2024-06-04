Нардепи підтримала у першому читанні законопроект про різке підвищення акцизів на тютюнові вироби.

У Верховній Раді під час засідання 4 червня підтримали у першому читанні законопроєкт #11090 про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби. Про це у своєму Telegram-каналі заявив нардеп Ярослав Железняк.

За його словами, законопроект підтримали 249 народних депутатів. Нардеп пояснив, що за законопроектом акциз буде прив’язано до євро, а не до гривні.

У 2025 році він збільшиться на 23%, а потім, у 2016-2028-х, буде зростати на 5% щороку. При цьому у 2024-му чекати на збільшення можна тільки у випадку девальвації.

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"Реалізація законопроекту матиме наслідком збільшення доходів бюджету за рахунок додаткових надходжень акцизного податку з тютюнових виробіву 2025 році у сумі близько 612 млн грн, у 2026 році – 5 млрд грн, у 2027 році – 9,3 млрд грн, у 2028 році – 13,8 млрд грн", – говорить Ярослав Железняк.

До другого читання планується переглянути питання щодо тютюнових виробів для електричного нагрівання, на якому наголошують громадські організації.

Підвищення податків – останні новини

Нагадаємо, у травні стало відомо, що в уряді хочуть підняти акцизи на паливо, алкоголь та тютюн. За словами народної депутатки від "Слуги народу" Ольги Василевської-Смаглюк, проблема полягає в тому, що до кінця року на фінансування армії потрібно знайти близько 300 млрд гривень.

А ще раніше УНІАН повідомляв, що уряд обговорює можливе підвищення податкових ставок, зокрема, військового збору та податку на додану вартість. Причиною цього є нестача внутрішніх фінансів.

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