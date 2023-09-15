Проект бюджету пропонує збільшити специфічну ставку акцизу на сигарети з фільтром та без фільтра у 2024 році з 1 567,64 грн до 1 881,17 грн за 1000 штук.

Кабінет міністрів планує у 2024 році збільшити ставки акцизу на сигарети на 20 відсотків.

Про це йдеться в проекті бюджету на 2024, який оприлюднив член фінансового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк в Телеграм-каналі. Зокрема, проект бюджету пропонує збільшити специфічну ставку акцизу на сигарети з фільтром та без фільтра у 2024 році з 1 567,64 грн до 1 881,17 грн за 1000 штук.

Крім того, зросте мінімальне податкове зобов'язання щодо сплати акцизного податку також на 20% – з 2 097,12 грн до 2 516,54 грн за 1000 штук.

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У той же час уряд планує зберегти ставку акцизу на лікеро-горілчані вироби на рівні 133,31 грн за 1 літр 100% спирту, на пиво - на рівні 59,82 грн 59,82 за літр 100% спирту.

Крім того, уряд пропонує зберегти акциз на бензин на рівні 213,5 євро 1000 літрів, на дизельне паливо 139,5 євро, на скраплений газ – 52 євро.

Податковий перерозподіл

Кабінет Міністрів України подав законопроект, яким пропонується податок з доходів фізичних осіб, що збирається з військовослужбовців, та який наразі складає левову частку місцевих бюджетів, направити на закупівлю техніки й власне виробництво зброї.

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