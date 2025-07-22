За відповідне рішення проголосувало 263 депутати.

Верховна Рада проголосувала в цілому за законопроєкт №12414, який надає окремі повноваження Офісу генпрокурора стосовно роботи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Про це стало відомо під час трансляції парламенту на YouTube-каналі народного депутата Ярослава Железняка.

Зазначається, що за відповідне рішення проголосувало 263 депутата.

Як пише Transparency International Ukraine, правками до законопроєкту генпрокурор наділяється повноваженнями забирати справи в НАБУ та доручати розслідування іншим органам. Крім того, як зазначають в організації, генпрокурор стане фактичним керівником САП. Він зможе передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам, надавати детективам НАБУ обов’язкові письмові вказівки та самостійно закривати справи за підозрою топ-чиновників.

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НАБУ і САП - повноваження

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) - це центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом, на який покладається попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних та інших кримінальних правопорушень, віднесених до його підслідності, а також запобігання вчиненню нових.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) - це самостійний орган прокуратури, який процесуально керує справами НАБУ.

Обшуки у детективів НАБУ - останні новини

21 липня Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора провели спецоперацію з нейтралізації російського впливу на Національне антикорупційне бюро України. Тоді повідомлялося, що відбувалась серія обшуків у різних регіонах України через зафіксовані факти неофіційного впливу російських спецслужб на детективів НАБУ.

Згодом стало відомо, що нардепу Христенку, який від початку повномасштабного вторгнення покинув територію України, заочно повідомлено про підозру за державну зрада, вчинену за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану та зловживання впливом.

Пізніше Служба безпеки України викрила нові факти витоку інформації з обмеженим доступом із НАБУ. Під час слідчих дій на місці проживання підозрюваного у роботі на ФСБ РФ нардепа від забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка СБУ знайшла матеріали НАБУ, які містили службову та конфіденційну інформацію.

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