У будинку підозрюваного в роботі на ФСБ нардепа знайшли матеріали НАБУ, які містили службову та конфіденційну інформацію.

Служба безпеки України викрила нові факти витоку інформації з обмеженим доступом із Національного антикорупційного бюро. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що під час слідчих дій на місці проживання підозрюваного у роботі на ФСБ РФ нардепа від забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка СБУ знайшла матеріали НАБУ, які містили службову та конфіденційну інформацію. Зокрема, були вилучені документи негласного стеження за фігурантами кримінальних проваджень, котрі розслідує антикорупційне Бюро, а також десятки особових анкет кандидатів у детективи НАБУ.

В СБУ додали, що серед персональних карток були і дані на одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів Бюро Руслана Магамедрасулова, який, за матеріалами слідства, має контакти з представниками країни-агресора та допомагає своєму батьку-підприємцю вести незаконну торгівлю з РФ.

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Також там містилася анкета колишнього детектива НАБУ Тимура Аршавіна, який у 2024 році втік з України поза офіційними пунктами пропуску і відтоді не повертався.

Обшуки у детективів НАБУ: що відомо

Напередодні СБУ разом з Офісом Генпрокурора провели обшуки у детективів НАБУ. За даними Служби безпеки, метою спецоперації була нейтралізація російського впливу на Національне антикорупційне бюро України.

Згодом стало відомо, що нардепу Христенку, який від початку повномасштабного вторгнення покинув територію України, заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану) та ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального Кодексу України.

За даними слідства, ФСБ РФ завербувала його ще за президентства Віктора Януковича. Христенко був зв’язковим загиблого від вибуху у Москві колаборанта Армена Саркісяна (відомого як Армен Горлівський) та має тісні контакти з резидентом ФСБ і "смотрящим" за "ДНР" Юрієм Іванющенком (відомим як Юра Єнакіївський).

Відповідно до матеріалів справи, Федір Христенко перебуває у тісних стосунках із представниками керівництва НАБУ, в тому числі з одним із начальників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Русланом Магамедрасуловим, якого СБУ затримала вчора за підозрою у веденні бізнесу з РФ та контактах із росіянами.

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